MLS investiga presunto insulto racista a colombiano Chará

La MLS investiga acusaciones de abuso racial dirigido al mediocampista colombiano Diego Chará, de los Timbers de Portland.

El técnico de los Timbers, el venezolano Giovanni Savarese, dijo tras la derrota de Portland por 1-0 ante el United de Minnesota el viernes por la noche que un jugador del club rival profirió una palabra discriminatoria contra Charé, que es de raza negra.

MLS tiene cero tolerancia ante el lenguaje abusivo y ofensivo, y tomamos estas acusaciones muy en serio. Una investigación respecto a este asunto de antemano ha iniciado. Más información será proporcionada al culminar esa pesquisa, indicó la liga en un comunicado.

El United de Minnesota emitió su propio comunicado en que muestra su apoyo a la investigación de la MLS, pero señaló que el jugador presuntamente involucrado, el cual no fue identificado, negó haber hecho algún comentario despectivo.

MNUFC tiene como pilares la inclusividad y el respeto, y no tolera la discriminación bajo ninguna circunstancia, sostuvo el equipo.

Adrian Heath, técnico de Minnesota, habló con los medios al término del encuentro, pero fue antes que Savarese mencionara el comentario hecho a Chará.

Todos apoyamos a Diego Chará. Pero lo que le sucedió hoy, la palabra discriminatoria que se le dijo, no debería tener cabida en ninguna parte, afirmó Savarese, visiblemente molesto. Me siento extremadamente decepcionado de que no haya sido tomada con la seriedad debida.