Serena Williams no competirá en Tokio

no tengo la disposición de detallarlas hoy. Quizás en otro día. Lo lamento.

A una pregunta sobre las sensaciones por perderse unos Juegos Olímpicos, Williams respondió: No lo he pensado. En el pasado, ha sido un sitio maravilloso. No lo he pensado, y trataré de no pensar mucho en ello.

Otras figuras del tenis como Rafael Nadal y Dominic Thiem también han renunciado ir a Japón, donde los Juegos comenzarán el 23 de julio, un año después de ser pospuestos por la pandemia de coronavirus.

Roger Federer dijo el sábado que no ha decidido si va a Tokio y que lo dilucidará dependiendo de su actuación en Wimbledon.