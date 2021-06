El toletero de los Mets Pete Alonso defenderá su título en el Derby de Jonrones en el Coors Field en Denver el 12 de julio, pero no habrá una revancha con Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos, quien decidió no participar.

Alonso anunció su participación el miércoles en su página de Instagram. Se une a la sensación japonesa Shohei Ohtani, de los Angelinos de Los íngeles, en la exhibición que se realizará la noche previa al Juego de Estrellas.

Me divertí tanto en el primero, entonces dije, ¿por qué no hacerlo de nuevo?, reconoció Alonso. Me divertí mucho y fue un momento especial y mientras tenga la oportunidad, quiero hacerlo. Por que fue algo que soñé desde niño.

Alonso ganó el evento de 2019 en el Progressive Field de Cleveland superando 23-22 a Guerrero Jr. en la última ronda.

Guerrero, quien comparte el liderato en cuadrangulares con Ohtani antes de los juegos del miércoles, habló previo al juego de los Azulejos en Miami. Guerrero lidera la votación al Juego de Estrellas y tiene planeado disputar el encuentro, pero indicó que quiere descansar un poco.

Me siento bien físicamente, dijo Guerrero. Todo va bien. Hay mucho camino por delante y quiero seguir así.

Guerrero tiene 23 jonrones y lidera a las Grandes Ligas en slugging y OPS. Alonso tiene 11 cuadrangulares y estableció un récord de novato en 2019 con 53, la mayor cantidad en la liga.

El Derby y el Juego de Estrellas fueron cancelados el año pasado debido a la pandemia de coronavirus, que retrasó el inicio de la campaña de la MLB hasta finales de julio.

Sólo sé que va a ser un gran momento, dijo Alonso. Va a ser un derby lleno de estrellas.

El primo de Alonso le lanzó hace dos años, una experiencia que el primera base de Nueva York calificó como absolutamente surreal. Pero dijo que en esta ocasión su lanzador será el coach de banca de los Mets, Dave Jauss.

Sólo dos jugadores han ganado títulos consecutivos en el Derby: Ken Griffey Jr. se lo llevó en 1998 en el Coors Field y luego en 1999 en el Fenway Park de Boston. Yoenis Céspedes de Oakland lo ganó en el 2013 en el Citi Field de Nueva York y 2014 en el Target Field de Minneapolis.

Guerrero Jr. dijo que decidió saltarse el evento de este año tras consultarlo con su padre, Vladimir Guerrero, quien es integrante del Salón de la Fama.