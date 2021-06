Austria sortea la primera fase por primera vez

Un caótico lapso de 15 minutos de Christoph Baumgartner le dio a Austria la victoria que buscaba y la clasificación que tanto anhelaba.

El volante protagonizó un choque de cabezas a los 17 minutos y al rato marcó el gol con el que Austria se impuso el lunes 1-0 ante Ucrania en el Campeonato Europeo, resultado que les instaló por primera vez en la fase de eliminación directa del torneo.

Baumgartner saltó para despejar un tiro de esquina, pero acabó tirado en el piso tras chocar con Illia Zabarnyi. Recibió atención médica y se le permitió seguir jugando.

Cuatro minutos después, empujó al fondo de la red un tiro de esquina cobrado por el capitán austriaco David Alaba en el otro extremo de la cancha, estableciendo la diferencia definitiva.

Baumgartner, sin embargo, no pudo terminar el partido. Tuvo que ser sustituido a los 32 minutos, agarrándose de la cancha al retirarse.

Se encuentra bien", dijo el técnico de Austria Franco Foda. La pasó algo mal antes de anotar el gol, pero suerte pudo seguir y convirtió. Poco después, se sintió algo mareado y decidimos sacarlo. Anotó el gol y me siento muy contento por él".

Baumgartner estaba adolorido, pero extasiado por el desenlace.

No puedo asimilar lo que ha pasado, me duele la cabeza. Esto es algo muy especial para todos nosotros. Mi querida Austria, disfruten", dijo. Ya hemos escrito una página histórica, pero aún no se ha acabado.

Austria llegó a esta Euro 2020 sin victorias, dos empates y apenas un gol anotados en seis partidos disputados en las ediciones de 2008 y 2016 del torneo continental.

La victoria 3-1 ante Macedonia del Norte en el primer duelo del Grupo C fue la primera conseguida en un gran torneo en 31 años. Pese a la derrota 2-0 contra Holanda, los austriacos finalizaron en el segundo puesto de la llave, escoltando a los holandeses.

¿Y ahora para Austria? Se las verán con Italia el próximo sábado en Londres.

Están invictos, pero esa racha acabará un día", dijo Foda sobre Italia. Si podemos repetir este mismo rendimiento y mejorarlo, creo que podemos plantar cara ante Italia.

Ucrania quedó en la tercera plaza y podría clasificarse a los octavos de final como uno de los cuatro mejores terceros.

Ha sido un partido para el olvido, dijo el técnico de Ucrania Andriy Shevchenko. Tuvimos ciertos momentos de lucidez en la segunda mitad y dimos pelea hasta el final. Pero este no era el nivel de fútbol que queríamos mostrar.