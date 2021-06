Japones Shohei Ohtani participara en el Derby de Jonrones

El pelotero sensación japonés Shohei Ohtani, que es bateador y lanzador, competirá en el Derby de Jonrones que se efectuará el 12 de julio en el estadio Coors de Denver, el día previo al Juego de Estrellas.

El astro de los Angelinos de Los íngeles será el primer japones que participe en la prueba.

Siempre quise ver un jugador japonés en el derby y sucede que soy yo; estoy muy emocionado realmente, dijo mediante un intérprete.

Algunos peloteros han entrado en una mala racha después de conectar en el derby debido a un desajuste en su movimiento para batear.

Como jamás he tenido esta experiencia, no puedo decirles cómo me afectará en la segunda mitad de la campaña; solamente voy a hacerlo y ver cómo me va, agregó.

Ohtani afirmó que el receptor de calentamiento de los relevistas de los Angelinos, Jason Brown, le pichará la pelota.

El japonés de 26 años -jardinero, bateador designado y lanzador- acumula 19 cuadrangulares, tres menos que los líderes de las grandes ligas, los dominicanos Fernando Tatis Jr., de San Diego, y Vladimir Guerrero Jr., de Toronto. Ohtani tiene promedio de bateo de .270 con 47 producidas, y como lanzador reúne foja de 3-1 en 10 aperturas con promedio de carreras limpias admitidas de 2.70.

Ohtani ganó el deby de bateo en 2016 en Japón, cuando también fue nombrado el jugador más valioso del segundo de los dos Juegos de Estrellas de Japón.

Sólo intenté conectar la pelota con demasiada fuerza, más de lo normal, pero esta vez buscaré aprovechar esa experiencia y solamente hacerlo sin elegancia como en una práctica normal de bateo, apuntó.

Ohtani jugó dos partidos en el estadio Coors con aire enrarecido en 2018 y salió de 2-1 con un sencillo.

Todo mundo me decía que la pelota vuela ahí, y lo sentí en las prácticas de bateo, y fue muy divertido, afirmó.

El japonés se convertirá en el séptimo jugador de los Angelinos que participe en el derby de jonrones después de Wally Joyner (1996), Troy Glaus (2001), Garrett Anderson (2003), el dominicano Vladimir Guerrero (2007), Mark Trumbo (2012) y el dominicano Albert Pujols (2015).

Anderson y Guerrero ganaron la competición y Joyner fue coganador.