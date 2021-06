Fuente AP: Brooks se desvincula como entrenador de Wizards

Scott Brooks no continuará como entrenador de los Wizards de Washington tras un ciclo de cinco temporadas en la que sólo pudo ganar una serie de playoffs en 2017.

Una persona con conocimiento de la situación confirmó a The Associated Press que el equipo acordó romper vínculos con Brooks. La persona habló con la condición de no ser identificada debido a que los Wizards no se han pronunciado públicamente al respecto.

Brooks y el equipo no pudieron alcanzar un acuerdo para un nuevo contrato tras expirar el previo, de 35 millones de dólares por cinco años.

Washington se clasificó a los playoffs en tres de las cinco campañas de Brooks, pero no ganó una serie de postemporada desde su primer año.

El gerente general Tommy Sheppard esquivó hablar sobre la continuidad de Brooks tras las eliminación de los Wizards en cinco juegos a manos de Filadelfia en la primera ronda.

Washington registró marca de 183-207 durante la temporada regular, con el equipo dejando mucho que desear en el aspecto defensivo.

Los Wizards permitieron la mayor cantidad de puntos en la NBA la pasada temporada.

Washington contrató a Brooks hace cinco años con la esperanza de poder seducir a Kevin Durant, oriundo del vecino estado de Maryland.

Desde entonces, John Wall sufrió una grave lesión que le dejó fuera por mucho tiempo y acabó siendo canjeado a Houston por Russell Westbrook. Bradley Beal emergió como el máximo anotador de Washington, pero siguieron sin dar un salto competitivo en la postemporada.

Washington es uno de seis equipos en la NBA con vacantes de entrenador. Las otras son las de Orlando, Portland, Boston, Indiana y Nueva Orleáns. Los Pelicans, al igual que los Pelicans, abrieron la suya el miércoles al rescindir con Stan Van Gundy tras apenas una campaña al mando.