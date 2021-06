76ers y Jazz regresan a casa con lesionados clave

en el cuarto periodo y consiguieron 38 unidades en la segunda mitad.

Difícilmente es algo que quisiera presumir el equipo primer cabeza de serie del Este.

Los Sixers se tomaron un descanso de los entrenamientos el martes y sólo tuvieron una sesión de video del juego 4. La evaluación fue dura. El coach Doc Rivers dijo que surgió el caso del héroe en el que los jugadores intentaban ganar el juego en lugar de pasar el balón a jugadores abiertos. Rivers dijo que casi todas las posesiones cerca del final tenían a un jugador de los Sixers abierto con los brazos extendidos pidiendo el balón, que terminó en otro lado.

El entrenador indicó que Embiid no estará en el juego 5.

No pondríamos a Joel ahí si pudiera jugar, dijo Rivers el martes. Acepto lo que tenemos, no me preocupa.