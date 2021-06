Pitchers serían suspendidos 10 juegos por alterar pelotas

una ventaja competitiva injusta que está provocando tener menos acción y competencia dispareja.

Los últimos lanzadores que fueron suspendidos por sustancias extrañas fueron Brian Matusz (Baltimore) y Will Smith (Milwaukee), ocho partidos cada uno en mayo de 2015. Ambos apelaron, y la sanción de Smith se redujo a seis juegos y la de Matusz fue ratificada.

La percepción sobre un mayor uso de las sustancias, vinculado a un descenso de la ofensiva, ha sido considerado como el acto de trampas más abarcador en el béisbol desde la era de los esteroides, y que derivó en que se aprobase un régimen de pruebas y sanciones previo a la campaña de 2004.

El vicepresidente ejecutivo de operaciones, Morgan Sword; el vicepresidente sénior de la MLB para operaciones de campo Mike Hill y el asesor Theo Epstein delinearon el martes un aumento de la supervisión al asunto de las pelotas durante una reunión de 15 minutos con los 30 pilotos.

Hill envió un memorando de cinco páginas con tres páginas adjuntas de preguntas y respuestas a los dueños, directores generales, presidentes de equipo, gerentes generales, pilotos y todos los jugadores de grandes ligas y pequeñas ligas.

Lamentablemente, el aumento de la supervisión que pusimos en marcha al inicio de la campaña no redundó en la conducta de muchos lanzadores. La información que reunimos en los primeros dos meses de la temporada muestra que el uso de sustancias extrañas por parte de los lanzadores es más prevalente de lo que habíamos anticipado, escribió Hill en el memorándum, una copia del cual fue obtenido por The Associated Press.

Hemos adoptado estas medidas para vigilar el uso de sustancias extrañas de parte de los lanzadores esta campaña porque las descaradas violaciones a las reglas han repercutido directamente en la rectitud de la competición, la seguridad de nuestros jugadores y la calidad del producto en el campo.

El lanzador de Tampa Bay, Tyler Glasnow, al que diagnosticaron el martes un desgarro parcial en un ligamento del codo, atribuyó su lesión a adaptarse a las reglas antes de su puesta en marcha.

Que nos digan hacer algo totalmente distinto a media campaña es una locura. Es ridículo. Debería haber un cierto intercambio aquí, señaló.

No se debe quitar todo sin añadir algo. Los lanzadores necesitan tener cierto control o cierta sujeción de la pelota... No quiero que una bola rápida se vaya por otro lado y golpee a alguien en la cara como ya ha sucedido, apuntó.

El as de los Yanquis Gerrit Cole, señalado por Josh Donaldson de Minnesota, por un descenso de los movimientos de sus lanzamientos en una apertura el 3 de junio, esquivó responder a si previamente usó Spider Tack, una sustancia pegajosa.

No sabría responder a esa pregunta", dijo Cole. Hay costumbres y prácticas que han pasado de peloteros veteranos a los nuevos.

MLB informó a los equipos que desde el 23 de marzo redoblará el monitoreo y que ha tomados medidas que incluyen revisar las pelotas usadas por cada club y analizar los datos sobre el movimiento de los lanzamientos.

La investigación reciente de MLB, según su comunicado, detectó pelotas con marcas más oscuras y que eran más pegajosas al ser tocadas.

Las medidas de MLB no han tardado en tener un aparente impacto.

Según los datos de Statcast, el servicio estadístico de MLB, las rectas de los lanzadores promediaban entre 2.306 y 2.329 revoluciones por minuto cada semana desde el inicio de la temporada hasta el 5 de junio.

Después de una reunión de los dueños de los clubes el 3 de junio, cuando se aireó que se iba a tener mano dura contra el uso de las sustancias, el promedio retrocedió a 2.282 durante la semana del 6 de junio y a 2.226 al último domingo.

El promedio de bateo en las mayores era de .232 al finalizar abril, desplomándose con respecto al .252 de hace dos años, y por debajo de la cifra más baja de .237 que se fijó en 1968. Quedó en .236 en mayo, igualmente el peor registro desde 1968.

El porcentaje escaló a .247 en la semana del 6 de junio, con lo que el promedio de la temporada subió a .238.

En cuanto a los ponches, el porcentaje desde el 3 de junio retrocedió 23,4% con respecto al 24,2% hasta entonces.

Esto no responde a un jugador o club en particular, o encontrar culpables", dijo Manfred. Se trata de un vuelco colectivo que había cambiado al deporte y que ameritaba tener respuesta.

Aunque Bill Miller, el presidente de la asociación de umpires de las mayores, fue citado en el anuncio pronunciándose a favor de las medidas, el gremio de peloteros no ofreció una declaración similar. El sindicato dijo que iba a analizar el memorándum y de momento no iba a formular comentarios.