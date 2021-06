Krejcikova-Pavlyuchenkova, la final femenina en París

que cualquier otra mujer. Top 20 como adolescente en la gira, tenía marca de 0-6 en la ronda de cuartos de final en las grandes citas, barrera que finalmente logró sortear el martes y ahora amansó la potencia de Zidansek en su semifinal.

Era algo que había ansiado tanto y ahora mismo estoy abrumada, dijo Pavlyuchenkova, dirigiéndose al público en francés. El tenis es un deporte muy mental. Es lo que lo hace tan complicado.

Después, en una rueda de prensa, prometió disfrutar la final por ser algo que tanto demoró en llegar.

Me ha tocado transitar un trayecto especial muy largo", dijo. Estuve cerca de las semifinales muchas veces, pero no se daba.

En la segunda semifinal, Krejcikova levantó una bola de partido en el noveno juego del set decisivo con una volea. El partido prosiguió 40 minutos más en la cancha Philippe Chatrie

Sakkari reconoció que acusó los nervios.

Me estresé en el match point, fui pasiva, dijo la griega de 25 años. Fue un error de novata. No fui agresiva. Me puse un poco defensiva, especialmente en los puntos importantes. Lo bueno es que aprenderé de ellos. Son emociones humanas.

Con Krejcikova disponiendo de un match point en el último juego, Sakkari depositó una derecha cerca de la línea de fondo. Krejcikova frenó y alzó sus brazos en señal de triunfo, pero Bacchi se bajó de su silla, le dio una mirada y cantó como buena la pelota, ordenando repetir el punto.

Por televisión se apreció claramente que la pelota salió afuera, pero Roland Garros no usar la tecnología de video, confiando en las marcas que las pelotas dejan en la arcilla.

Krejcikova no perdió la compostura y acabó celebrando al convertir su quinto match point.

En un día caliente y despejado, la calidad de la primera batalla fue excelente.

Zidansek, la número 85 del ránking y que esta semana se convirtió en la primera mujer de Eslovenia en acceder a los cuartos de final de un Slam, ejerció el dominio al inicio, a merced de su agresividad y potentes derechas.

Pero Pavlyuchenkova no tardó en responder, siendo más consistente en los puntos más importantes. Zidansek acabó depositando dos tímidos saques en la red para ceder el set.

El servicio de Pavlyuchenkova fue más efectivo y las devoluciones de la rusa en el segundo set tuvieron más poderío al irse arriba 4-1. Acusó los nervios con un par de doble faltas, una de esas al verse contra una bola de quiebre, y el marcador se apretó 4-3. Reaccionó de inmediato para quebrar otra vez y con convicción sentenció en su siguiente turno de servicio.

Pavlyuchenkova, con 12 títulos de la gira WTA en su palmarés, volverá al Top 20 la próxima semana por primera vez desde enero de 2018.