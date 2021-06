Peyton Manning irá al Anillo de la Fama de los Broncos

Peyton Manning fue elegido el miércoles para formar parte del Anillo de la Fama de los Broncos el en reconocimiento a sus históricas cuatro temporadas en Denver, que culminaron con el campeonato en el Super Bowl 50.

Manning será homenajeado durante el encuentro ante Washington en el Empower Field en Mile High el día de Halloween, menos de tres meses después de que ingrese al Salón de la Fama del Fútbol Americano el 8 de agosto.

De Floyd Little a Karl Mecklenburg y Steve Atwater y mucho otros, siempre he volteado a ver los nombres en el estadio y admirado a los grandes jugadores que los Broncos han tenido a través de los años", reconoció Manning en un comunicado. Me siento honrado de unirme a ellos en el Anillo de la Fama.

El comité de selección de seis integrantes eligió por unanimidad a Manning como el 35to miembro del Anillo de la Fama del equipo. El elegido del año pasado, el coach Mike Shanahan, también será honrado esta temporada debido a que la pandemia no permitió una ceremonia en 2020.

Manning se une a Champ Bailey (2019) como los únicos Broncos en ser elegidos al Anillo de la Fama y al Salón de la Fama en el mismo año.

Las cuatro temporadas de Manning en Denver entre 2012 y 2015 estuvieron marcadas por el éxito individual que estableció récords y un liderazgo excepcional que ayudó a que los Broncos llegaran a múltiples Super Bowls y a uno de los periodos más ganadores en la historia del equipo", dijo el director y presidente del equipo Joe Ellis.

Manning llegó al equipo como agente libre en marzo de 2012 después de ser dado de baja por los Colts luego de 14 años y un título en el Super Bowl 41.

Reemplazó a Tim Tebow y asumió las riendas de su equipo que había terminado con foja de 8-8 la campaña anterior y los llevó a dos Super Bowls y un campeonato.