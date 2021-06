Máxima corte de Brasil decidirá si autoriza Copa América

La máxima corte de Brasil programó para el jueves una sesión de emergencia en la que decidirá si autoriza o no la realización de la Copa América, cuya inauguración está prevista para tres días después en el país.

La intervención judicial en medio de la resistencia de los aficionados y jugadores ante las alarmantes cifras del COVID-19 pone en duda el desarrollo de la competición en Brasil después de que Colombia y Argentina cancelaran efectuarla como coorganizadores.

El ministro presidente del Supremo Tribunal de Brasil, Luiz Fux, programó el martes la sesión especial en la que él y otros 10 ministros emitirán sus votos en forma electrónica.

La ministra Carmen Lúcia señaló que hay una urgencia y pertinencia excepcionales en el caso que obligan una veloz conclusión.

El caso fue presentado por el Partido Socialista Brasileño y el sindicato de trabajadores metalúrgicos. El sindicato arguye que Brasil no debe celebrar competiciones deportivas internacionales mientras esté en vigor el distanciamiento social.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro defiende enérgicamente la realización del torneo en su país ante la solicitud presentada de último minuto por CONMEBOL, el organismo rector del fútbol en Sudamérica. Bolsonaro ha criticado las medidas de distanciamiento social y señala que las secuelas económicas de los cierres de negocios son más mortales que el coronavirus. Más de 474.000 personas han fallecido de COVID-19 en Brasil.

El partido inaugural de la Copa América entre Brasil y Venezuela está previsto para el domingo en la noche en el estadio Mané Garrincha en la capital brasileña. Bolsonaro fue invitado al encuentro, aunque no se permitirá la presencia de aficionados en todo el torneo.

El Partido Socialista Brasileño dijo en su solicitud dirigida al Supremo Tribunal que la intensa circulación de visitantes en el territorio nacional obviamente diseminará el virus que causa el COVID-19 en varios estados, además de permitir la posible entrada de nuevas variantes.

El torneo se disputará en tres estados, entre ellos uno de los más poblados, Río de Janeiro, así como el Distrito Federal del país, donde se ubica Brasilia.

Brasil ha sido escenario de partidos clasificatorios sudamericanos para al Copa del Mundo y competiciones continentales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Horas antes el martes, el ministro de salud, Marcelo Queiroga, defendió la realización de la Copa América en Brasil durante una sesión en el Senado sobre las acciones gobierno federal contra la pandemia.

Sin público en los estadios no tendremos el peligro de las reuniones ni un contagio mayor, declaró Queiroga. El peligro de que una persona contraiga el COVID-19 será el mismo con o sin partidos. No digo que no habrá riesgos, dijo que no hay riesgo adicional.

Los seleccionados brasileños tenían previsto hacer declaraciones sobre la Copa América al término de su partido contra Paraguay clasificatorio a la Copa del Mundo.