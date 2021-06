Francia: Djokovic y Nadal a cuartos tras domar a italianos

a los cuartos de final del Grand Slam en arcilla.

Después de capitular en un par de desempate, Djokovic súbitamente fue una apisonadora. Ganó 13 juegos seguidos antes que Lorenzo Mussetti acabó retirándose por una dolencia en la parte baja de la espalda, perdiendo 6-7 (7), 6-7 (2), 6-1, 6-0, 4-0.

Me gusta enfrentar a chicos en partidos al mejor de cinco sets, porque tengo el convencimiento que si van ganando por un set o por dos, como fue el caso hoy, aún me siento optimista", dijo el número uno del mundo, con 34 años de edad. Es que me siento fuerte físicamente y sé cómo fundir a mi oponente.

Nadal, quien cumplió los 35 la semana pasada, quedó abajo 5-3 en el primer set ante Jannik Sinner (18vo cabeza de serie). Con un 5-4 a su favor, el joven italiano dispuso del saque para llevarse el parcial.

Me tocó enfrentar a un muy buen jugador que tiene un gran futuro, dijo Nadal.

Pero el 13 veces campeón de Roland Garros ganó ocho juegos en fila y, tras un breve bajón en el segundo set, selló una victoria 7-5, 6-3, 6-0, arrasando 10 juegos consecutivos.

Musetti, un talentoso italiano que empezó a todo vapor con su magnífico revés de una mano y exquisito juego, no está acostumbrado al rigor del formato de cinco sets en las grandes citas. Tuvo que pedir tratamiento tras el cuarto set.

No tenía sentido seguir jugando. No podía ganar puntos o resistir en los peloteos. No podía moverme, dijo Musetti. Estaba al límite.

Djokovic terminó de 9-9 en cuanto a ocasiones de quiebre de saque y dominó 53-30 en la cuenta de golpes ganadores.

¿Cuán sorprendente fue ver a Musetti irse al frente por dos sets ante Djokovic, alguien que busca su segundo título en Francia y el 19no de Grand Slam en total?

Yo mismo estaba sorprendido", reconoció Musetti.

Máximo cabeza de serie, Djokovic nunca ha perdido en Roland Garros por un adversario con un ránking tan bajo, como el 76 de Musetti. La última vez que Djokovic perdió ante un adolescente en el Abierto de Francia fue en 2006 fue un chico con el apellido Nadal. Y Djokovic se presentó el lunes con una foja de 14-0 en los octavos de final en este escenario.

Al final, Djokovic se acreditó la quinta victoria de su carrera viniendo de atrás tras perder los primeros dos sets.

Djokovic disputará los cuartos de final de un Slam por 49na ocasión, midiéndose contra otro italiano. Se trata de Matteo Berrettini (9no cabeza de serie), quien avanzó sin tener que jugar este lunes.

Ello obedeció a que el adversario con quien Berrettini iba a toparse, Roger Federer, se retiró el domingo para cuidar la rodilla derecha que se operó dos veces en 2020 y darle reposo a su cuerpo de 30 años con miras a Wimbledon, que comienza el 28 de junio.

Nadal, en tanto, se las verá con Diego Schwartzman (10mo preclasificado), reeditando la semifinal de 2020.

El argentino Schwartzman levantó siete bolas de set en la primera manga rumbo a la victoria 7-6 (9), 6-4, 7-5 sobre el alemán Jan-Lennard Struff.