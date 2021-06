Embiid se pierde partido por desgarre de menisco

El astro de Filadelfia Joel Embiid se perdió el partido de playoffs del jueves, tras sufrir un desgarre menor en el menisco lateral de la rodilla derecha, lo que podría ser un golpe para los 76ers que buscan su primer título desde 1983.

Embiid se ausentó del quinto partido de la serie ante Washington el miércoles. No está programado realizarle una cirugía y se espera que los Sixers traten la lesión con fisioterapia. El equipo analizará diariamente la mejoría del pívot camerunés para determinar la fecha de retorno.

El entrenador de los Sixers Doc Rivers sólo indicó que espera que el pívot estelar regrese en algún punto de la postemporada.

Es un peleador. El hecho de que no juegue hoy, o cuando no puede jugar, le disgusta, admitió Rivers. No está bien en ese aspecto.

Los Sixers tienen ventaja de 3-1 sobre los Wizards en la serie de primera ronda de la Conferencia Este y el triunfo ciertamente le daría a Embiid más tiempo de descanso antes de la siguiente ronda.

Embiid salió entre aplausos del público para el calentamiento previo al partido e hizo algunos disparos en el perímetro, así como unos tiros libres. Lanzó a distancia y se movió de lado a lado con facilidad ”incluso montó un pequeño espectáculo quizá para demostrarles a los aficionados y a la liga que quizá no se perderá mucho tiempo.

Quedarse sin Embiid por un tiempo prolongado podría significar el final para Filadelfia en su búsqueda del título. Los Sixers jugaron bien por momentos sin Embiid, pero tuvieron una foja de 10-11 sin él en la temporada regular.

Está dispuesto a hacer lo que sea necesario para regresar a la cancha, dijo Rivers.

Embiid anotó 36 puntos en 28 minutos durante el triunfo por diferencia de 29 unidades en el tercer partido, disputado el sábado. Fue su mayor cantidad de tantos en la postemporada.

El pívot tiene un largo historial de lesiones. Incluso se perdió sus dos primeras campañas.

Ahora se lesionó en el cuarto partido. Cayó al suelo detrás de la canasta después de que Robin Lopez de Washington bloqueó su tiro cuando avanzaba hacia el aro en el primer periodo.

Tras quedarse tendido un momento, Embiid se levantó haciendo muecas y después puso su mano en la espalda. Tras quedarse un momento en el encuentro eventualmente se dirigió al vestuario en el último minuto del periodo.

La tercera selección general del draft del 2014, se sometió a una cirugía para reparar el menisco desgarrado de la rodilla izquierda.

Nuestra labor es mantener su espíritu alto y continuar empujándolo para que esté listo, dijo Rivers.