Blindada por su saque, Serena avanza en Roland Garros

su servicio ya no fue tan dominante y tampoco lo fue ella.

Tras verse exigida a disputar un tercer set por una rival que ofreció todo tipo de cambios de ritmo y ángulos, la estadounidense recuperó su forma y sentenció la victoria.

Williams está de vuelta en la tercera ronda en Roland Garros, sitio en el que ha ganado tres de sus 23 títulos individuales de Grand Slam, luego de superar el miércoles a la rumana Mihaela Buzarnescu, 174ma de la clasificación, por 6-3, 5-7, 6-1 en la cancha Philippe Chatrier.

He estado practicando mucho con mi saque. Había estado haciéndolo muy bien. La otra noche, fue ˜Wooow™, indicó volteando los ojos. Me alegro que saliera mejor hoy. Mi entrenador me decía que andaba bien, que lo estoy realizando bien en los entrenamientos y eventualmente estará bien en los partidos.

Al final del primer set, Williams había ganado 20 de los 23 puntos con su servicio.

En el segundo set la situación cambió.

Buzarnescu logró tomar la medida de esos poderosos saques y se enchufó en el duelo, con dos quiebres seguidos.

Tiene uno de los mejores saques del mundo. No es fácil adivinar su servicio. Debido a que fue la primera vez que la enfrenté, me tomó un tiempo ajustar mi posición en la cancha para devolver la pelota, admitió Buzarnescu, quien calificó como un "sueño el poder enfrentar a Williams.

El año pasado, Williams se retiró antes de la segunda ronda en París debido a una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo. Ahora no ha tenido problemas. La estadounidense de 39 años cubrió bien la cancha, aunque utilizó una cinta en la ingle derecha.

La siguiente rival de la séptima cabeza de serie su compatriota Danielle Collins, quien superó fácilmente a Anhelina Kalinina por 6-0, 6-2.

Fue una sólida tarde para los tenistas de Estados Unidos en la arcilla de París, incluyendo los triunfos en la rama femenina de Madison Keys, así como los de John Isner, Reilly Opelka y Marco Girón en el cuadro de hombres.

El chileno Cristian Garín y el argentino Federico Delbonis se instalaron en la tercera ronda tras conseguir sendas victorias en cinco sets.

Garín (22do cabeza de serie) alcanzó esa instancia por segundo año seguido. Lo hizo recuperándose tras ceder los primeros dos parciales, imponiéndose 4-6, 4-6, 7-6 (9), 6-3 8-6 ante el estadounidense Mackenzie McDonald tras casi 4 horas y medio de juego. Garín se las verá ahora con Girón, quien derrotó 7-6 (2), 6-1, 6-7 (3), 6-4 al argentino Guido Pella.

Delbonis se instaló por primera vez en la tercera ronda de Roland Garros tras doblegar 4-6, 6-1, 3-6, 6-3, 6-2 al español Pablo Andújar.

Estar en tercera ronda es un mérito individual que lo venía buscando", dijo Delbonis tras superar a un rival que venía entonado por una reciente victoria ante Roger Federer en Ginebra y otra sobre Dominic Thiem en su estreno en París.

Le tocará vérselas ahora con el italiano Fabio Fognini, quien despachó 7-6 (6), 6-1, 6-2 al húngaro Marton Fucsovics.

Alexander Zverev, quien perdió ante Thiem en la final del último Abierto de Estados Unidos, optó por cambiar de táctica al verse abajo 4-1 en el tercer set.

El alemán estaba determinado a evitar otro largo encuentro a cinco sets como en la primera ronda, por lo que le aplicó presión a Roman Safiullin, que venía de la fase previa. La recompensa fue un triunfo 7-6 (4), 6-3, 7-6 (1) sobre el ruso.

También avanzó el suizo Henri Laaksonen, otro jugador que sorteó el torneo clasificatorio. Laaksonen acumuló 53 tiros ganadores para sorprender al español Roberto Bautista Agut (11mo cabeza de serie) por 6-3, 2-6, 6-3, 6-2. Y el japonés Kei Nishikori, finalista del US Open 2014, disputó por segunda ronda consecutiva un encuentro a cinco sets antes de superar al ruso Karen Khachanov por 4-6, 6-2, 2-6, 6-4, 6-4.