Osaka gana y recibe multa por no hablar con los medios

las acciones de Osaka, 2da preclasificada, luego del partido eran de interés.

Eso es debido a que en los últimos días, la tenista japonesa declaró que no asistiría a las conferencias de prensa en París, y no se presentó para la sesión con los medios previa al arranque del torneo. Lo que no estaba claro es si participaría en el mecánico intercambio de cumplidos con entrevistadores en la cancha que lanzan preguntas para que los asistentes puedan escuchar alguna reacción de los ganadores.

Osaka sí habló con el ex tenista Fabrice Santoro, quien no es periodista y se ofreció amablemente a ayudarla a cargar las flores que recibió por parte del torneo.

Santoro sí sacó el tema de la superficie del evento, apuntando que los títulos de Grand Slam de Osaka sólo han sido en cancha dura.

Ha conquistado en dos ocasiones el Abierto de Australia, incluido este año, y dos veces el Abierto de Estados Unidos, incluido el año pasado. Pero nunca ha superado la tercera ronda del Abierto de Francia.

Diría que es un trabajo en progreso, comentó Osaka sobre su juego en la arcilla. Con suerte, cuanto más juegue, mejor será.

Osaka se medirá con la 102da preclasificada Ana Bogdan, quien superó a la italiana Elisabetta Cocciaretto por 6-1, 6-3.

Kerber, 26ta preclasificada, fue superada 6-2, 6-4 por Anhelina Kalinina, una ucraniana ubicada en el 139no sitio del ranking de la WTA y que debutó en el torneo.

Roland Garros sigue siendo el único título de Grand Slam que Kerber no ha ganado: Se coronó en el Abierto de Australia y en el U.S. Open en 2016 y en Wimbledon en 2018.

Además, la semifinalista del Abierto de Australia de 2019, Danielle Collins, venció 6-2, 4-6, 6-4 a Wang Xiyu.

En la rama varonil, el 12do preclasificado Pablo Carreño Busta superó 6-3, 6-4, 6-3 a Norbert Gombos, y el 27to preclasificado Fabio Fognini rompió una raqueta en su victoria por 6-4, 6-1, 6-4 sobre Gregoire Barrere.

___

Leicester informó en París, Dampf en Roma. El periodista de The Associated Press Howard Fendrich en Washington contribuyó a este despacho.