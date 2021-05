Osaka no hablará con la prensa durante el Abierto de Francia

Naomi Osaka advirtió que no hablará con la prensa durante el Abierto de Francia

La tenista que en este momento obtiene las mayores ganancias monetarias confió el miércoles mediante un mensaje en Twitter, que las sanciones económicas a las que se hará acreedora tengan un buen fin.

Espero que la considerable cantidad que recibiré de multa sea destinada para asociaciones caritativas de salud mental, indicó.

El comienzo de Roland Garros está programado para el domingo en París. Osaka llega al torneo sobre canchas de tierra batida como la segunda de la clasificación mundial.

La tenista de 23 años nació en Japón pero vive en Estados Unidos. Ha ganado cuatro torneos de Grand Slam, incluyendo el Abierto de Estados el año pasado y el Abierto de Australia en febrero.

A veces siento que la gente no tiene respeto por la salud mental de los atletas y esto es muy cierto cuando veo una rueda de prensa o participo en una, escribió Osaka, quien fue seleccionada como la Atleta del Año de la AP en 2020. Muchas veces nos sientas y preguntan lo mismo que han preguntado antes o preguntas que nos hacen dudar y simplemente no me voy a someter a personas que dudan de mi.

Osaka agregó: he visto muchos videos de atletas que se desmoronan tras una derrota en la conferencia de prensa y sé que ustedes también. Siento que esa situación es darle una patada a la persona cuando está en suelo y no entiendo por qué.

Posteriormente publicó un video del corredor de los Seahawks de Seattle Marshawn Lynch con la frase que hizo famosa: Sólo estoy aquí para que no me multen.

El jugador de fútbol americano repitió esa frase para responder a todas las preguntas que le hicieron los periodistas durante el día de prensa previo al Super Bowl.

Los tenistas tienen que asistir a las conferencias de prensa tras los encuentros de los principales torneos si los miembros de los medios lo requieren.