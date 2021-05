NFL anuncia pesquisa por acusación sobre discriminación

La NFL contempla investigar las acusaciones que hizo Eugene Chang, quien aseguró que un directivo en un equipo hizo comentarios discriminatorios durante una entrevista para un puesto en su cuerpo de entrenadores.

Chung, selección de primera ronda en 1992 de los Patriots de Nueva Inglaterra, que jugó cinco temporadas en la liga y ha sido asistente durante una década, indicó al periódico The Boston Globe que la persona que lo entrevistó le dijo que no era la minoría correcta. Chung, quien es coreano-estadounidense, no reveló el nombre del equipo.

Revisaremos el asunto, aseguró el portavoz de la NFL, Brian McCarthy en un comunicado. Ese comentario es completamente inapropiado y contrario a los valores y políticas de empleo de la liga. La NFL y sus equipos están comprometidos a proveer igualdad de oportunidades de trabajo para todo el personal de una forma que es consistente con los compromisos de diversidad, equidad e inclusión.

Chung fue recientemente parte del cuerpo de entrenadores de los Eagles de Filadelfia de 2016 a 2019. En sus años como jugador, fue guard titular en 30 partidos con los Patriots en sus primeras dos campañas en la NFL, en el periodo de 1992 y 1993. Posteriormente jugó una temporada con los Jaguars de Jacksonville y otra con los Colts de Indianápolis.

Comenzó su carrera de entrenador como asistente de la línea ofensiva del coach Andy Reid y los Eagles en 2010. Siguió a Reid a Kansas City en 2013 y regresó a Filadelfia con Doug Pederson en 2016.

Los supuestos comentarios que dirigió un equipo de la NFL a Eugene Chung durante una entrevista reciente deberían ser investigado por la NFL, aseveró la fundación Frtiz Pollard Alliance en un comunicado. Si los comentarios sobre su condición como coreano-estadounidense son ciertos, es nueva evidencia de que a pesar de los cambios de buena voluntad sobre las políticas de diversidad, las prácticas de contratación de la NFL siguen plagadas de discriminación.