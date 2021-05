El Atlético resiste y se corona campeón de España

Cuando sonó el silbatazo final, Diego Simeone rio y soltó un suspiro de alivio. Unos momentos después, fue posible apreciar a Luis Suárez, sentado en el césped y llorando durante una videollamada.

Tras una espera de siete años y mucho dramatismo en la última fecha, el Atlético de Madrid había ganado el título de La Liga española.

Más tarde, aficionados y futbolistas se unieron en las inmediaciones del estadio en Valladolid. Y en la capital española, más seguidores del club colchonero mostraron su regocijo.

Gracias a otro gol de Suárez, el Atlético se proclamó el sábado campeón por primera vez desde 2014 tras vencer 2-1 al Valladolid.

Por segunda jornada consecutiva, el equipo del técnico argentino Simeone remontó para embolsarse los tres puntos. Y otra vez, el uruguayo Suárez fue autor del gol decisivo.

Luego que í“scar Plano adelantó al local Valladolid en el primer tiempo, las anotaciones del argentino íngel Correa a los 57 minutos y el uruguayo Suárez a los 67 le dieron la vuelta al marcador.

Suárez, quien llegó al Atlético tras ser descartado por el Barcelona el verano pasado, también había sentenciado la victoria ante Osasuna la semana pasada. El Pistolero repitió la dosis el sábado para que el Atlético quedara por encima del Real Madrid en una dramática definición que encontró a los dos sobrevivientes por el título jugando a la misma hora.

La ˜zona Suárez™, muchacho", afirmó Simeone sobre un atacante de 34 años que aportó 21 goles en la temporada. "Es Suárez, habla por sí solo el apellido.

Mientras los jugadores cantaban y celebran en la cancha, varios cientos hinchas del Atlético festejaron por su cuenta en las inmediaciones del estadio José Zorrilla de Valladolid.

El Madrid no pudo revalidar el título, pese que volteó el marcador para derrotar en casa 2-1 al Villarreal.

Los resultados dejaron al Atlético con una diferencia de dos puntos sobre el Madrid para completar el campeonato de 38 fechas.

El 11mo título liguero del Atlético puso fin a un dominio de siete años por parte del Barcelona y el Real Madrid. Desde 2014, el Barí§a se coronó campeón cuatro veces y el Madrid en dos.

Los merengues intentaban repetir por primera vez desde 2007-08. Los azulgranas se habían quedado sin opciones por el cetro en la fecha anterior.

Suárez ganó cuatro títulos de la liga española con el Barcelona y ahora presume de uno con el Atlético.

No se olvidó de su amarga despedida del Barcelona.

Es difícil la situación que me tocó vivir el verano pasado, cómo me menospreciaron, dijo Suárez entre lágrimas. El Atleti me abrió la puerta para seguir demostrando lo que era. Es el año en el que más he sufrido.

Con la presión de que la derrota podría sentenciar la liga para los merengues, el Atlético enderezó el rumbo en el segundo tiempo.

Correa igualó al consumar una genialidad, en la que hizo un par de regates para quitarse a dos defensas y definir con un punterazo rasante desde el balcón del área a los 57 minutos.

Luego fue el turno de Suárez, quien puso sello a su gran primera temporada como colchonero cuando aprovechó una pérdida de balón y condujo hasta el área para definir con un disparo abajo para llegar a 21 tantos.

El Atlético termina con la batuta de líder de la que se hizo desde la 14ta jornada, en un campeonato en el que llegó a tener ventaja de más de 10 puntos con respecto al Barcelona y a los merengues.

No era normal la primera vuelta que hicimos y tampoco fue normal el bache de partidos en los que no tuvimos la eficacia que estábamos teniendo, dijo Suárez.

El Atlético hizo un grandísimo año, a pesar de las dificultades que tuvimos en momentos de la liga. Fuimos los más regulares y somos campeones, añadió.

REAL MADRID CLAUDICA

Karim Benzema y Luka Modric marcaron un par de dianas en las postrimerías con las que el Real Madrid revirtió el resultado ante el Villarreal, pero su esfuerzo no valió para revalidar el título.

Yeremi Pino abrió el marcador por el Submarino amarillo con una soberbia definición a los 21 minutos.

Benzema, a quien se le invalidó un tanto por un fuera de lugar, emparejó con un gran disparo arriba a los 87. Modric mandó a las redes otro disparo en el área en los descuentos.

El Madrid necesitaba de un empate o una derrota de los colchoneros para volver a ser monarca.

El vencedor es el que gana más partidos, no hay que poner excusas. Siempre queremos que las cosas vengan a nosotros pero no ponemos excusas, hay que felicitar al Atlético y a su entrenador, dijo Casemiro.

DESCENSO

Elche salvó su sitio en la primera división al vencer 2-0 al Athletic Bilbao, mientras que Valladolid y Huesca, que no pasó del empate sin goles ante el Valencia, descendieron junto a Eibar.

MESSI NO JUEGA

El Barí§a cerró la campaña sin Lionel Messi en el campo en un triunfo por 1-0 sobre el Eibar con tanto de Antoine Griezmann.

Messi acabó como el máximo goleador del campeonato con 30 conquistas, por delante de las 23 de Gerard Moreno (Villarreal) y Benzema.

Sin opciones de ser campeón, los azulgranas dieron descanso a Messi. Su contrato con el club acaba en junio y aún no se sabe si renueva o se va.

Suárez se acordó de su excompañero de equipo: "Messi estará contento porque somos amigos, dijo.

LIGA EUROPA

La Real Sociedad apenas se impuso 1-0 al Osasuna con un autogol de Juan Manuel Pérez, para terminar en la quinta posición y quedarse con el boleto de la Liga Europa

Betis, el equipo del técnico chileno Manuel Pellegrini, obtuvo el otro pase para ese certamen al vencer 3-2 al Celta de Vigo.

La derrota ante el Madrid dejó al Villarreal sin la opción de conseguir uno de esos boletos. El Submarino Amarillo enfrentará el miércoles al Manchester United en la final de la actual Liga Europa y de consagrarse se clasificará a la próxima Liga de Campeones.