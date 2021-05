Tras 0-0, Pachuca y Cruz Azul definirán finalista el sábado

Si Pachuca va a dar otra campanada, tendrá que ser el fin de semana. Los Tuzos dominaron, pero no pudieron reflejarlo en el marcador y empataron 0-0 con Cruz Azul el miércoles en la ida por las semifinales del torneo Clausura mexicano.

Pachuca, que viene de eliminar a Chivas y al América, no pudo sacarle provecho a su localía y deberá ir a la capital del país a buscar el pasaje para la final.

Fue un partido muy táctico, Cruz Azul se defiende bien, maneja muy bien sus bloques defensivos y se hizo un partido cerrado y nosotros fuimos inteligentes y no dimos espacios, dijo el entrenador uruguayo de Pachuca, Paulo Pezzolano.

El encuentro de vuelta está pautado para el sábado por la noche en el estadio Azteca. Pachuca deberá ganar por cualquier marcador o tendrá que conseguir empates de uno o más goles para avanzar por los tantos de visita.

Es un resultado justo, ahora hay que trabajar bien la vuelta no hay que volverse locos porque se vienen 90, 98 minutos, pero veremos a un Pachuca que va por el resultado, pero siendo inteligente, agregó el entrenador sudamericano. Nosotros sabemos que estamos a un gol, hay que ser inteligentes e ir a buscar ese gol, veo que será un partido parecido a este.

Cruz Azul aprendió la lección luego de un mal desempeño en casa de Toluca, que lo puso en predicamentos durante los cuartos de final. Esta vez, apostó por defenderse para resolver en casa.

Tenemos que ganar en casa, jamás especulamos hoy fue un partido duro, los rivales se han llevado de tres a cuatro (goles) de aquí, dijo el entrenador peruano de la Máquina, Juan Reynoso. Me voy tranquilo, no por el resultado, sino porque los jugadores interpretaron bien lo que quería. Hubiéramos preferido ganar, pero, aunque hubiera sido un 2-0 no te garantiza nada.

A la Máquina le basta cualquier triunfo o el empate sin goles para pasar por su mejor posición en la tabla, donde fue primero.

Estoy aquí desde el 94 como jugador, pero no sé si algo haya cambiado por las cosas que me preguntan, pero yo desde que recuerdo nunca en liguilla se define una serie en el primer partido, agregó Reynoso.

Cruz Azul busca acceder a su primera final de liga desde el Apertura 2018, cuando perdió con el América.

Los celestes, que no son campeones de liga desde el Invierno 1997, se quedaron en semifinales el torneo anterior.

El conjunto capitalino salió replegado a intentar transiciones rápidas y jugó con un solo delantero, el uruguayo Jonathan Rodríguez sólo en la punta.

Con esa concesión, Pachuca monopolizó la posesión y generó su primera llegada de peligro a los 12 minutos, con un disparo de Roberto de la Rosa desde fuera del área, que pasó por el costado derecho del arco defendido por Jesús Corona.

El arquero de la Máquina fue más exigido a los 36 con un potente tiro de Luis Chávez desde fuera del área, que lo obligó a realizar una gran atajada.

En el segundo tiempo, Cruz Azul realizó su primer tiro a puerta con un intento del uruguayo Rodríguez que se fue por un costado.

Pachuca volvió a tocar a puerta a los 57 con un disparo dentro del área de Erick Aguirre, que fue contenido por Corona.

Los Tuzos se acercaron de nueva cuenta a los 77 con un remate de derecha del argentino Mauro Quiroga, que se fue por un costado.

El visitante tuvo su mejor oportunidad de gol cuando el portero argentino í“scar Ustari realizó una espectacular desviada luego de un rebote de su compañero colombiano í“scar Murillo que lo puso en apuros a los 86.

Cruz Azul volvió a ser peligroso en los descuentos con un tiro de Orbelín Pineda que fue rechazado a tiro de esquina por Ustari.

El encuentro se realizó en el estadio central de Hidalgo con espectadores. Aunque las autoridades sanitarias estatales permitieron el acceso de un 40% de la capacidad, unos 10.000 aficionados, imágenes de televisión parecieron mostrar que el ingreso fue superior a esa cifra.

Si nos queremos acercar al fútol de elite, seguramente las autoridades tomarán una medida, eso corresponde a la gente que tiene la potestad de tomar decisiones, ojalá en el Azteca se respete el número correspondiente, aunque no quiero afirmar que hubo más o menos gente hoy, pero sí se deben respetar los protocolos, advirtió Reynoso.