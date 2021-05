Fernández: Copa América se hace y será "para la televisión"

entre ellas, las de seis habituales titulares.

La vacunación ha transcurrido hasta ahora lentamente. Las personas vacunadas con una dosis son 8.050.709 y las que han recibidos dos son 1.952.121 de una población de algo más de 45 milllones.

Respecto a Colombia, el otro anfitrión del certamen y que atraviesa un grave conflicto político y social, Fernández señaló que "habrá que ver qué va a hacer.

La Confederación del Fútbol Sudamericano (CONMEBOL) sigue de cerca la crisis en Colombia, cuyas autoridades tuvieron que salir al paso de las versiones de que no podría ser coanfitrión del torneo.

Nosotros vamos a ir hasta el final, dijo la víspera el ministro de Deporte colombiano Ernesto Lucena al respecto. No hay ningún ultimátum...No nos han dicho que si en tal fecha no estamos (sin protestas) no vamos a tener la sede".

La posibilidad de un eventual cambio de sede pareció fortalecerse la semana pasada, a raíz de los choques entre la policía y una multitud de manifestantes que quería impedir la celebración de partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores de clubes en las localidades de Barranquilla y Pereira.

En Barranquilla, la policía lanzó gases lacrimógenos que llegaron al estadio Romelio Martínez, durante los partidos Santa Fe-River Plate y América de Cali-Atlético Mineiro.

El sábado, la CONMEBOL trasladó a la ciudad boliviana de Santa Cruz el partido entre América de Cali y Deportivo La Guaira de Venezuela, correspondiente al Grupo H de la Copa Libertadores. Este duelo había sido reprogramado en el estadio Alfonso López de Bucaramanga ante la imposibilidad de disputarlo el miércoles en el Pascual Guerrero de Cali a raíz de las protestas que no cesan en esa ciudad desde el 28 de abril.

El órgano rector del fútbol en Sudamérica mantuvo días atrás una reunión, pero se sostiene hasta ahora en la idea de mantener a Colombia como sede del certamen.