Rombauer sorprende en Preakness; Medina Spirit, 3ro

Rombauer dio la sorpresa el sábado, al superar a Medina Spirit. Y con ello, sepultó lo que hubiera sido la mayor controversia en la historia del hipismo estadounidense.

El caballo prácticamente desconocido y al que los pronósticos daban apenas 11-1, conquistó Preakness el sábado, relegando al ganador del Derby de Kentucky, el cual quedó sin posibilidad de conquistar una Triple Corona que habría quedado bajo la sombra de la sospecha.

Midnight Bourbon arribó en el segundo sitio, mientras que Medina Spirit finalizó en el tercer puesto y no llegará ya a Belmont con opciones de ser ganador de las tres grandes carreras en momentos en que no se define todavía si su triunfo en el Derby se invalidará.

Estamos un poco decepcionados, pero saldremos adelante, dijo el entrenador asistente Jimmy Barnes, quien se encargó de los caballos del laureado Bob Baffert, el entrenador envuelto en la polémica.

Baffert no estuvo presente en el Pimlico Race Course. Prefirió mantenerse alejado de la carrera en medio de la controversia generada por Medina Spirit, quien dio positivo del esteroide betametasona en un análisis realizado inmediatamente después del Derby.

Horas antes de Preakness, Baffert emitió un comunicado que se robó la atención pese a que pedía todo lo contrario.

Hoy no se trata de Bob Baffert, sino de Medina Spirit y de todos los otros atletas equinos en nuestro tremendo deporte, recalcó.

Desde luego, todas las miradas estaban sobre Medina Spirit, favorito por 2-1. También sobre Baffert y su otro caballo en Preakness, Concert Tour, que largó con pronósticos de 4-1.

Medina Spirit fue rebasado por primera vez en su carrera. Rombauer lo consiguió y terminó imponiéndose por tres cuerpos y medio sobre Midnight Bourbon.

Tuve que salir a toda velocidad para buscar mi posición, dijo el puertorriqueño John Velázquez, jockey de Medina Spirit, quien no ha ganado nunca en Preakness, tras 11 presentaciones. Sabía que lo iban a presionar hoy. Esperaba que el esfuerzo no fuera demasiado, pero lo fue.

Concert Tour llegó en un decepcionante noveno sitio entre los 10 caballos participantes.

Me he quedado sin palabras, dijo Mike Smith, jinete de Concert Tour, quien dejó a Midnight Bourbon después del Derby para montar a un caballo de Baffert en Preakness. Hoy no íbamos a ningún lado.,

Las autoridades hípicas de Maryland requirieron que Concert Tour y Medina Spirit se sometieran a pruebas adicionales y a una supervisión estricta como condiciones para correr en Preakness.

Esas tres rondas de análisis se realizaron el viernes y permitieron que los dos caballos participaran.

Ninguno de los otros caballos fue sometido a tal nivel de escrutinio, derivado de lo ocurrido en Churchill Downs pero también de otras cuatro infracciones en las que Baffert ha incurrido con medicamentos de sus caballos durante los últimos 13 meses.

Todo ello quedó a un lado, al menos durante los 1:53,62 minutos que Rombauer tardó en completar el recorrido de una milla y 3/16.

Pagó 26,50, 10 y 5,20 dólares.