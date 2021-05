Djokovic juega la semifinal y Nadal la final en Italia

Novak Djokovic y Rafael Nadal tuvieron jornadas totalmente distintas el sábado en el Abierto de Italia.

El primer preclasificado Novak Djokovic recuperó la calma después de arrojar su raqueta fuera de la cancha en una ardua victoria demorada por la lluvia sobre Stefanos Tsitsipas 4-6, 7-5, 7-5 y enfrentaba luego al favorito local Lorenzo Sonego en semifinales.

No he jugado demasiados partidos este año, por eso no me siento demasiado exhausto, dijo Djokovic. Estoy con fuerzas para conseguir otro triunfo hoy.

En tanto, Nadal redujo su tiempo en la cancha al mínimo al poner fin a la racha sorprendente en arcilla del estadounidense Reilly Opelka 6-4, 6-4 en semifinales.

Opelka, que mide 2,11 metros, no había perdido un set esta semana y amenazó inicialmente a Nadal con una serie de reveses tremendos. Pero Nadal salvó cuatro break points en el cuarto game del match y quebró en el game siguiente para tomar el control. El español está a una victoria de extender su récord a 10 títulos en el Foro Itálico.

En la final femenina se enfrentarán la campeona del Abierto de Francia, Iga Swiatek, con Karolina Pliskova, que ganó el título en Roma en 2019. Pliskova venció a Petra Martic 6-1, 3-6, 6-2 para llegar a su tercera final en el torneo.

Swiatek también jugó dos partidos el sábado. Primero eliminó a la dos veces campeona en Roma Elina Svitolina 6-2, 7-5 y después a la adolescente Coco Gauff 7-6 (3), 6-3.

Djokovic remontó después de quiebres de su saque en los últimos dos sets para llegar a su octava semifinal consecutiva en el Foro Itálico, donde ha levantado el trofeo cinco veces, la más reciente en septiembre pasado, cuando la pandemia de coronavirus obligó a aplazar el torneo.

Realmente estoy muy feliz de haber superado este reto, dijo Djokovic. Es probablemente el match más difícil en lo que va del año.

Alentado por el público local, Sonego venció al séptimo preclasificado Andrey Rublev 3-6, 6-4, 6-3 y llegó por primera vez a una semifinal de Masters. El partido fue aplazado por lluvia el viernes.

Fue el segundo triunfo consecutivo de Sonego sobre un jugador de los top ten, después de eliminar al número 4 Dominic Thiem.

Es un momento emocionante para mí, dijo Sonego. Estoy jugando mi mejor tenis.

El aforo de las gradas se redujo al 25% como parte del plan de reapertura del gobierno italiano.