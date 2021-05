Cruz Azul busca evitar nuevo fracaso en liguilla

Las expectativas pueden ser el preámbulo de la decepción. En el caso de Cruz Azul, eso parece ser una temática recurrente en casi un cuarto de siglo desde que alzó su último título de liga en el torneo mexicano.

Cinco meses después de un épico colapso en liguilla, la Máquina intentará cambiar la narrativa de fracasos que lo rodea y remontar una desventaja de 2-1 ante Toluca para acceder a las semifinales del torneo Clausura mexicano.

En diciembre pasado, los celestes dejaron ir una ventaja de cuatro goles para terminar eliminados por Pumas en las semifinales, algo inédito en la historia del fútbol local.

Este año, con un nuevo técnico, el club dominó la fase regular del Clausura empatando un récord de triunfos consecutivos (12) y arribó a la fase final montado en una racha de 15 partidos sin derrota, pero sucumbió en el patio de los Diablos Rojos.

Nos vamos dolidos en el alma, pero sé que en la vuelta será un resultado distinto, dijo el timonel peruano Juan Reynoso, quien llegó este torneo como relevo del uruguayo Robert Siboldi. Me encantó la actitud de mis muchachos después del partido en el vestuario, por eso no me voy preocupado, ellos tienen una actitud positiva.

Cruz Azul requiere ganar por 1-0 para avanzar por el tanto de visitante, el primer criterio para desempatar una serie. O una victoria de 2-1 para clasificarse por su mejor posición en la tabla.

La Máquina fue campeón de liga por última vez en el Invierno 97. Desde entonces ha acumulado derrotas en las finales del Invierno 99, Clausura 2008, Apertura 2008, Apertura 2009, Clausura 2013 y Apertura 2018.

El partido nos deja un sabor de que podemos regresar, señaló Reynoso. Nos vamos calientitos para revertir esto en el estadio Azteca.

De lo contrario, agregaran un capítulo más a su novela de grandes decepciones.

___

EL AVE, EN MEDIO DE LA TEMPESTAD

Los signos de vulnerabilidad que América había mostrado en el último mes volvieron a aparecer y ahora el club deberá apelar a una historia rica en remontadas para eliminar a Pachuca en otra de las series de cuartos de final.

Hace un mes, las íguilas perdieron en casa ante el Olimpia de Honduras y hace un par de semanas el Toluca las derrotó sin mayor problema, pero el técnico argentino Santiago Solari y la plantilla los minimizaron.

Después de todo, el equipo azulcrema firmó un torneo en que fue segundo general y clasificó a la liguilla directa un mes antes de acabar la temporada regular. Pero en el partido de ida el jueves, los Tuzos los apalearon 3-1 y ahora tendrán que remar contracorriente para seguir vivos.

América requiere idéntico triunfo de 3-1 para avanzar por su mejor posición o de 2-0 para clasificarse por gol de visitante.

Pachuca, que ha hecho 12 goles en sus últimos tres juegos, necesita cualquier empate o derrota de 1-0 o 2-1.

Tenemos que manejarlo en lo emocional con mucha tranquilidad, dijo el entrenador de los Tuzos, el uruguayo Paulo Pezzolano. El (jugador) que esté confundido y que piense que ya pasamos contra un equipo grande como América y ahora que vamos de visita no va a jugar.

El encuentro de vuelta es el domingo por la noche en el estadio Azteca.

___

SANTOS Y ATLAS, A CONSERVAR SUS VENTAJAS

En las otras series, Santos y Atlas procurarán mantener las ventajas que obtuvieron en sus respectivos choques de ida ante Monterrey y Puebla para meterse a semifinales.

Los Guerreros vencieron 2-1 a los Rayados, mientras que los Zorros prevalecieron 1-0. A ambos les basta un empate por cualquier marcador para seguir adelante.

Atlas visita el sábado al Puebla, que fue tercero de la tabla, y la otra serie se dirime la tarde del domingo.