Nadal duda sobre participación olímpica

Rafael Nadal se unió a una creciente lista de tenistas que han manifestado sus dudas sobre la conveniencia de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El español, tercero del escalafón mundial, se encuentra en Roma para disputar el Abierto de Italia, y consideró incierta el martes su participación olímpica.

No lo sé todavía. Sinceramente, no puedo daros una respuesta clara porque no lo sé, dijo Nadal cuando se le preguntó si buscaría el oro en el tenis de los postergados Juegos Olímpicos. Desconozco mi calendario.

En un mundo normal, yo jamás me vería perdiéndome unos Juegos Olímpicos, no habría duda de eso. Todos saben lo importante que ha sido para mí siempre estar en los Olímpicos.

Las justas en Tokio se pospusieron el año pasado, en medio de la pandemia de coronavirus.

Bajo estas circunstancias no lo sé. Vamos a ver qué pasa en el próximo par de meses. Pero necesito organizar mi calendario, continuó el tenista de 34 años. "En un año normal, yo conocería prácticamente el 100 por cien de mi calendario desde el 1ro de enero hasta el final de la temporada.

Este año es algo diferente, ¿no? Necesitamos ser flexibles y adaptarnos a las cosas que están pasando.

Nadal ganó el oro en Beijing 2008 y en los dobles de Río de Janeiro 2016.

Ahora, intenta coronarse por décima ocasión en Italia, a fin de dar los últimos toques a su preparación para perseguir lo que sería su 14to trofeo del Abierto de Francia.

Otros tenistas han mostrado incertidumbre sobre los Juegos Olímpicos que comienzan el 23 de julio.

Serena Williams, cuatro veces campeona, sugirió que no acudirá a Japón si los protocolos por el coronavirus le impiden llevar consigo a su hija de 3 años. La japonesa Naomi Osaka y su coterráneo Kei Nishikori han expresado preocupación por el hecho de que se realicen los Juegos.