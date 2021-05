Medina Spirit, ganador del Derby de Kentucky, dio positivo

El legendario entrenador Bob Baffert confirmó que su establo fue notificado que Medina Spirit, el ganador del reciente Derby de Kentucky, dio positivo en un control tras la carrera, en el más reciente escándalo de dopaje que remece al hipismo y al preparador más reconocido del deporte.

Acompañado por su abogado Craig Robertson en una rueda de prensa en el hipódromo de Churchill Downs la mañana del domingo, Baffert dijo que se detectaron 21 picogramos del esteroide betametasona en Medina Spirit, el doble de lo permitido legalmente para competir en Kentucky.

Se trata de la misma sustancia que se encontró en el organismo de Gamine, otro caballo adiestrado por Baffert y que quedó tercero en el Kentucky Oaks en septiembre pasado.

Baffert negó haber cometido algo ilegal y que ignora cómo Medina Spirit pudo dar positivo. Subrayó que Medina Spirit nunca ha recibido tratamiento con betametasona y describió la situación como una injusticia total.

He recibido el golpe más fuerte por algo que no he hecho", dijo Baffert, quien prometió ser transparente con los investigadores.

Baffert dijo que su establo recibió la notificación de los directivos de Kentucky el sábado. Indicó que Medina Spirit aún no ha sido descalificado como ganador del Derby, aunque ello podría darse cuando se completen el proceso de investigación.

Esto no debió haber pasado", dijo Baffert. Ha habido un problema en algo. No ha sido de nuestra parte.

Con el jinete puertorriqueño John Velázquez en el sillín, Medina Spirit ganó el Derby de Kentucky el 1 de mayo, superando por medio cuerpo a Mandaloun. Fue la séptima victoria de Baffert en la carrera que pone en marcha la Triple Corona.

Medina Spirit tiene previsto competir en el Preakness, la segunda joya de la Triple Corona, el próximo sábado.

El redactor deportivo Tim Reynolds contribuyó con este despacho.