Westbrook empata récord de Robertson; Wizards se imponen

Russell Westbrook cosechó éxitos desde el comienzo de su carrera, con su capacidad para aportar triples dobles.

Ahora, el armador está a punto de ser el rey de etas proezas, rompiendo un récord que alguna vez pareció imbatible.

Westbrook igualó el récord de triples dobles de Oscar Robertson, al llegar a 181, y los Wizards de Washington superaron el sábado 133-132 a los Pacers de Indiana en tiempo extra.

El lunes, Westbrook tendrá la primera oportunidad de romper el récord, en Atlanta.

Me enorgullezco de hacer todo lo que puedo por ganar, dijo Westbrook. El hecho de que me mencionen en la misma conversación en que se menciona a Oscar es algo que quiero agradecer, porque él dejó listo el escenario. Las cosas que él podía hacer en aquellos días me han permitido hacer lo que consigo hoy. Aprecio eso y el apoyo también.

Westbrook y Robertson se conocieron en 2017. El entonces jugador del Thunder considero la experiencia abrumadora.

Voló a Oklahoma City, y no tenía que hacerlo, recordó. Se tomó tiempo en el día para hablar conmigo y con mi familia... Yo sinceramente estaba más intrigado, porque él estaba lidiando con la injusticia social cuando jugaba. Yo quería saber cómo lo hizo y siguió jugando en un nivel tan alto.

Westbrook finalizó con 33 puntos, 19 rebotes y 15 asistencias para alcanzar la marca de la NBA. Dos de sus puntos llegaron mediante un par de tiros libres cuando restaba un segundo, para dar la victoria a su equipo.

Por si fuera poco, Westbrook tapó el último disparo de los Pacers. El astro acumula 35 triples dobles en lo que va de la temporada y promedia cifras de dos dígitos en puntos, rebotes y asistencias durante la campaña, algo que ha conseguido cuatro veces.

Bradley Beal anotó 50 puntos para ayudar a que los Wizards se colocaran en el noveno puesto de la Conferencia Este, medio juego delante de los propios Pacers.

Domantas Sabonis lideró a Indiana con 30 puntos, 13 rebotes y 13 asistencias, mientras que Caris LeVert contabilizó 35 tantos y 14 balones interceptados ante los tableros.

Los Pacers mejoraron ostensiblemente respecto de la derrota sufrida el lunes ante Washington, cuando recibieron 154 puntos.