Liverpool empata en Leeds en medio de críticas por Superliga

El Liverpool concedió el gol del empate a los 87 minutos para igualar el lunes 1-1 contra el Leeds, lo que impidió que el conjunto comandado por Jurgen Klopp se ubicara dentro de los cuatro primeros lugares de la Liga Premier inglesa.

Sin embargo, es probable que ya no importe la posición en la que termine el Liverpool, dado que es uno de los 12 equipos que están detrás de la creación de una controversial Superliga que amenaza con dividir la histórica estructura del fútbol europeo.

La Superliga podría ponerse en marcha la próxima temporada, dejando sin sentido la contienda por un boleto para la Liga de Campeones que actualmente involucra al Liverpool, el Chelsea y el Tottenham, tres de los seis equipos rebeldes de la liga inglesa.

James Milner, el capitán del Liverpool para el partido, se convirtió en el primer jugador de los llamados clubes fundadores en criticar los planes para la Superliga.

No me gusta y espero que no ocurra, señaló.

El delantero del Leeds, Patrick Bamford, dijo que los jugadores estaban sorprendidos por los acontecimientos.

El Liverpool se quedó en el sexto sitio, fuera de la clasificación para la Liga de Campeones, luego de que el defensa español Diego Llorente anotó con un cabezazo para darle un punto al Leeds.

Sadio Mané envió el esférico a una portería vacía a los 31 minutos tras recibir un pase de Trent Alexander-Arnold para darle al Liverpool la delantera y poner al decaído campeón en camino a registrar una cuarta victoria consecutiva.

Una victoria habría colocado al Liverpool por encima del West Ham y en el cuarto sitio de la clasificación.

Previo al encuentro, el Liverpool recibió montones de críticas, por parte de sus aficionados y de los de equipos rivales, por ser avaricioso y dañar la integridad del fútbol inglés y del resto del mundo por su participación en los planes de la Superliga. Los propietarios estadounidenses del club se llevaron la peor parte de las críticas, pero los jugadores fueron abucheados e insultados cuando llegaron al estadio Elland Road.

Los jugadores del Leeds portaron camisetas durante el calentamiento, que tenían las palabras Gánenselo en la parte delantera y El fútbol es para los aficionados en la parte trasera, en lo que pareció ser un mensaje dirigido a los equipos rebeldes.

En 2019, el técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, dijo que estaba en contra de la formación de una Superliga y reiteró esa postura previo al partido contra Leeds.

En su conferencia de prensa posterior al encuentro, Klopp dijo que los últimos acontecimientos no lo harían renunciar a su puesto y que trataré de ayudar a solucionarlo de alguna manera.

Estoy aquí como entrenador de fútbol, dijo Klopp. Lo haré mientras la gente me deje hacerlo. Escuché hoy que voy a renunciar o lo que sea. Si los tiempos se vuelven aún más difíciles, eso hace que sea más complicado que me quede aquí.

Me siento responsable por el equipo, me siento responsable por el club, me siento responsable por la relación que tenemos con nuestros aficionados, y por eso es un momento muy duro, estoy seguro.