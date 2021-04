Tigres: Cabrera en lista de lesionados por lesión muscular

El swing compacto y fuerte de Miguel Cabrera no ha sido el mismo esta temporada.

Ya se sabe la razón.

El toletero de los Tigres de Detroit fue colocado en la lista de lesionados de 10 días a causa de un esguince del bíceps que ha afectado al venezolano durante el inicio de la temporada.

Cabrera, quien está cerca de los 500 jonrones y otros hitos en sus carrera, defendió la primera base en la derrota 11-3 el sábado contra los Indios. Se fue de 3-0 en el plato antes de ser reemplazado por un emergente en el noveno inning.

El manager A.J. Hinch informó el domingo que Cabrera venía acusando molestias desde hace cierto tiempo y que sintió algo al hacer swing en el séptimo inning.

Hinch añadió que se había percatado que Cabrera había alterado la mecánica de su swing, sin soltar una mano tras completarlo, y que lo prudente era frenarlo antes que la lesión fuera más grave.

Le dije tras el juego que no quería que estuviera jugando con molestias, que fuera examinado y lo pusimos en la lista de lesionados para resolver esto temprano", dijo Hinch.

Hinch dijo que el 11 veces All Star se someterá a pruebas el domingo en Cleveland. Los Tigres también consultarán con sus doctores en Detroit. En este momento.

En este momento, dijo que el plan es que el dos veces ganador del premio al Jugador Más Valioso permanezca con el equipo, acompañándoles a Houston.

Cabrera, de 37 años, acumula 488 jonrones en su carrera y empezó débil en 2021. Apenas batea para .125 (3 hits en 24 turnos), con un jonrón y tres impulsadas en siete juegos.

Hinch se mostró preocupado por la lesión de Cabrera, pero señaló que no se precipitará en dar un juicio hasta que el equipo reciba más información.

No me gusta que alteró el swing para compensar", dijo Hinch. Eso me irritó y me puso mal que tenga que estar lidiando con dolores. No era un dolor muy agudo, pero necesitamos encontrar respuestas para entender cómo esto afecta su confianza y comodidad.

Cabrera acumula 2.869 hits en su carrera y le faltan cuatro para igualar a Babe Ruth en la lista histórica. Se da por descontado que escale otras listas antes de su retiro.

Para reemplazar a Cabrera, los Tigres subieron al infielder venezolano Renato Núñez.

La lesión de Cabrera es la segunda baja significativa sufrida por los Tigres el fin de semana. Su abridor colombiano Julio Teherán fue colocado el sábado en la lista de lesiones por un esguince en el hombro y podría estar fuera de acción durante meses. El equipo le puso en la lista de lesionados de 60 días el domingo.

Hinch dijo que Teherán se someterá a más pruebas, pero que en las últimas 24 horas quedó claro que el derecho estará ausente mucho más tiempo de lo que anticipó inicialmente.