Cruz Azul vence a Chivas y empata récord de triunfos en fila

El delantero uruguayo Jonathan Rodríguez anotó en el arranque del segundo tiempo y Cruz Azul empató el récord histórico de triunfos consecutivos en el fútbol mexicano al vencer 1-0 a Chivas.

El Cabecita Rodríguez anotó su séptimo gol del campeonato a los 50 minutos y eso le bastó a la Máquina para alcanzar 12 victorias consecutivas con lo que empató la marca en poder del León (Clausura 2019) y Necaxa (1934-35).

No es fácil llegar a 12 victorias consecutivas, pero como dije anteriormente ha sido trabajando en cada partido, en cada entrenamiento y hoy es la recompensa para los muchachos, dijo Joaquín Moreno, asistente del entrenador peruano Juan Reynoso, quien salió expulsado.

Al comienzo del torneo, Cruz Azul tenía una cuenta pendiente con sus aficionados tras quedar eliminado ante Pumas en las semifinales, dilapidando una ventaja de cuatro goles.

Reconocemos que queda camino largo para lo que realmente quiere el equipo, que es ganar el título comenzando el próximo fin, que es un partido complicado agregó Moreno. El tema de la racha no genera presión entre nosotros, no es algo de lo que hablemos mucho.

El conjunto capitalino, que inició el torneo con dos derrotas, buscará implantar un récord absoluto la próxima semana ante el América.

Con el triunfo, el cuadro celeste alcanza 36 puntos con los que se mantendrá como primero sin importar lo que ocurra en el resto de la 14ta. fecha.

Fue la tercera victoria consecutiva de Cruz Azul sobre Chivas, que con la derrota ve dañadas seriamente sus aspiraciones de ir al repechaje.

El Guadalajara se mantiene con 13 puntos en el 15to peldaño entre 18 equipos, cuando restan tres fechas en el calendario regular.

Se trata de una mala temporada para el Rebaño Sagrado, que el torneo anterior se clasificó a las semifinales.

Ha sido una campaña mala sin duda, no lo hemos dejado de decir, no son los resultados que hemos querido. Hemos buscado formas para tener un grupo más responsable que pueda conseguir resultados y no se ha dado, dijo el entrenador de Chivas, Víctor Manuel Vucetich.

El veterano entrenador sabe que los malos resultados podrían agotar la paciencia de los dirigentes de Chivas, que históricamente no se han caracterizado por esa virtud.

La situación del técnico¦ uno tiene las maletas ahí, es que se tome la decisión de la directiva si creen que el trabajo les puede servir o no, eso lo sabemos y uno esta siempre en esa situación, agregó el apodado Rey Midas.

Cruz Azul generó la primera oportunidad de gol en el encuentro con un remate del uruguayo Rodríguez que fue desviado con problemas por el portero José Antonio Rodríguez.

Chivas respondió con un remate de cabeza de Antonio Briseño que pasó muy cerca del poste derecho del arco de Jesús Corona.

La Máquina volvió a generar peligro con un tiro de media distancia de Luis Romo que se fue por un costado de la portería visitante.

Cruz Azul se puso al frente a los 50 cuando el Cabecita Rodríguez recibió un pase de Roberto Alvarado dentro del área y efectuó un disparo rasante que entró por el poste izquierdo.

La Máquina estuvo cerca del segundo tanto a los 54 minutos con un remate del paraguayo Juan Escobar, que el zaguero Alejandro Mayorga sacó en la línea de gol cuando Rodríguez ya había sido superado.

Chivas coqueteó con el empate a los 81 con un remate de Alexis Vega dentro del área, que pasó muy cerca del poste izquierdo.

RUGE LA FIERA

El delantero argentino Emanuel Gigliotti firmó un doblete con sendos cabezazos y el León derrotó 2-1 al Atlas para meterse de lleno en la pelea por un boleto directo a la liguilla.

Gigliotti marcó a los 36 y 66 minutos para la Fiera, que conquistó su cuarto triunfo consecutivo.

Osvaldo Rodríguez selló la cuenta a los 90 para León, que de ser penúltimo ahora tiene 20 puntos y se sitúa en la sexta posición a la espera de los demás resultados por la 14ta fecha.

En México avanzan directo a la liguilla los cuatro primeros equipos de la tabla y los siguientes ocho se enfrentan en una reclasificación para completar los cuartos de final.

Édgar Zaldívar descontó a los 80 minutos para el Atlas, que perdió por segunda ocasión en sus últimos tres encuentros y se mantiene con 21 unidades, en el quinto peldaño.

Adicionalmente, los Zorros están en el penúltimo puesto en la tabla de promedios que define a los equipos que pagarán multas que se implantaron cuando se anuló el descenso el año pasado.

Si Atlas se mantiene en su puesto actual su dirigencia deberá desembolsar 70 millones de pesos (unos 3.5 millones de dólares).