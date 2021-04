Mets vencen a Marlins gracias a polémico pelotazo

sólo para determinar que Conforto fue blanco de un pelotazo.

La explicación oficial del supervisor de repeticiones en Manhattan fue así: Después de observar todos los ángulos relevantes, la revisión determinó definitivamente que la pelota golpeó al bateador. Se confirma la decisión, fue un pelotazo.

Una victoria es una victoria. Se acabó, pero me gustaría usar el bate la próxima vez, dijo Conforto.

El puertorriqueño Edwin Díaz (1-0) se apuntó el triunfo al sacar un inning sin permitir hits, en su primera actuación de la temporada.

Bass (0-2) ha malogrado sus dos oportunidades de salvamento con los Marlins (1-6), cargando con la derrota en ambos juegos.

McNeil jonroneó al abrir el noveno, depositando un ofrecimiento en cuenta de 3-1 al segundo nivel de las gradas del bosque derecho.

Por los Marlins, los venezolanos Jesús Aguilar de 4-1, una impulsada; y Miguel Rojas de 4-0. El dominicano Starling Marte de 3-0.

Por los Mets, el puertorriqueño Francisco Lindor de 3-1, una anotada. El dominicano Jonathan Villar de 4-0. 1 for 5; New York 0 for 6.