Barty regresa a la arcilla sin problemas en Charleston

Ashleigh Barty, número uno del mundo, ganó su primer encuentro sobre arcilla en dos años, al imponerse ante la japonesa Misaki Doi por 6-2, 6-1 el miércoles en el torneo de Charleston de la WTA.

Barty, quien viene de ganar el Abierto de Miami, no tuvo problema en la transición de la cancha dura al polvo de ladrillo. Ganó 10 de los últimos 11 games en su primer encuentro sobre superficie lenta desde que se coronó en el Abierto de Francia en 2019.

Hubo un periodo de ajuste sin lugar a dudas, reconoció Barty. Fue un rápido ajuste tras Miami, con apenas un par de horas de práctica. Esperaba, honestamente, que no me tropezara y cayera intentando deslizarme, pero resultó muy natural. Estoy feliz de estar de regreso, especialmente en Charleston, pero sobre todo en arcilla.

No todas preclasificadas tuvieron una transición tan fácil como la australiana. La estadounidense Sofia Kenin (2da favorita) perdió ante su compatriota Lauren Davis en tres sets, por 4-6, 6-3, 6-4.

Kenin, número cuatro del mundo y excampeona del Abierto de Australia, etaba empatada en el tercer set, pero cometió varios errores que le costaron el encuentro. Kenin envió dos tiros largos en el último game que permitieron a Davis avanzar a la siguiente ronda.

Davis reconoció que tuvo dificultades con su servicio al inicio, pero repuso que se relajó y replanteó su juego.

Me percaté que ella no era partidaria de las bolas altas, dijo Davis. Entonces realmente aproveché eso. Realmente estoy feliz de cómo me mantuve y cómo enfrenté la situación.

La suiza Belinda Bencic (5ta preclasificada), perdió en tres sets ante la española Paula Badosa 6-2, 6-7 (2), 6-1. Y la belga Elise Mertens (7ma), cayó ante la francesa Alize Cornet por 7-5, 6-3.

Entre las favoritas que avanzaron, está la estadounidense de 17 años Coco Gauff, quien sueperó a la rusa Liudmila Samsonova por 4-6, 6-1, 6-4.

La campeona defensora Madison Keys, quien ganó en 2019, enfrentará a su compatriota y excampeona del U.S. Open Sloane Stephens.

El certamen, que tradicionalmente da inicio a la temporada de arcilla, se canceló en el 2020 debido a la pandemia de coronavirius.