El Atlético cede más al caer en Sevilla, escándalo en Cádiz

El Atlético de Madrid comprometió más su condición de líder de la Liga española al sucumbir el domingo 1-0 en su visita a Sevilla y la que fue una amplia ventaja podría reducirse a un solo punto.

La jornada quedó marrada por la denuncia del Valencia de que se le conminó volver a la cancha luego que uno de sus jugadores aseguró fue la víctima de un insulto racista por parte de un rival.

El volante argentino Marcos Acuña le dio la victoria al Sevilla en su estadio Ramón Sánchez Pizjuán tras anotar con un cabezazo a un centro desde la línea de fondo de Jesús Navas a los 70 minutos.

La derrota del Atlético abre la puerta para que el Barcelona se acerque más a la cima, si el lunes vence al Valladolid, un equipo amenazado por el descenso.

El Atlético quedó con 66 puntos, tres más que el Real Madrid que venció el sábado 2-0 al Eibar. El Barcelona suma 62 puntos. La victoria afianzó al Sevilla en la cuarta plaza con 58 unidades.

Estamos dolidos. Hoy es un día complicado por todo lo que ha sucedido en el campo, comentó el capitán rojiblanco Jorge Koke Resurrección. Toca luchar contra todo y vamos a seguir peleando, seguimos primeros y dependemos de nosotros.

El Atlético había resistido las llegadas del conjunto andaluz, que hasta desperdició la posibilidad de irse arriba en los primeros minutos cuando el arquero Jan Oblak atajó un penal al argentino Lucas Ocampos.

Previo al tanto, Ocampos tocó con la mano el balón en un despeje, en una acción que el árbitro Jesús Gil Manzano no sancionó y que los jugadores del Atlético reclamaron luego de verse abajo en el marcador.

En los minutos de reposición, el argentino íngel Correa tuvo la opción de igualar con un remate abajo, pero el portero marroquí Bono desvió con las piernas cuando el balón iba a gol.

El duelo dejó más malas noticias para los rojiblancos luego de que el ariete uruguayo Luis Suárez y Marcos Llorente vieron su quinta tarjeta amarilla, con la que quedan descartados para la próxima jornada ante el Real Betis.

Los dirigidos por Diego Simeone cuentan con apenas tres triunfos en sus últimos nuevos partidos.

Siempre es cosa de dos. Ahora estamos compitiendo hasta el momento bien, ahora más para mal, tenemos que encontrar el camino para que los chicos estén como gran parte de la temporada, comentó el estratega argentino sobre ver evaporarse un importante colchón que llegó a ser de 12 puntos por encima del Barcelona en diciembre.

VALENCIA DENUNCIA RACISMO

El Valencia amagó con abandonar el partido que perdió 2-1 de visita al Cádiz, luego que su zaguero Mouctar Diakhaby aseguró que fue insultado por el defensor rival Juan Cala.

Según el Cádiz, Calá no insultó al jugador francés de raza negra.

Un jugador de ellos decía que Cala le había insultado. Cala dice que en ningún momento le ha insultado al jugador. He creído al jugador, dijo el técnico del Cádiz ílvaro Cervera. "Me ha dicho que no ha habido insulto. Yo le creo. En estas cosas el que hace algo así lo debe pagar.

El partido se reanudó más de 20 minutos después que el Valencia aseveró que sus jugadores se sintieron amenazados por el árbitro que les advirtió que les quitarían los tres puntos por abandonar la cancha.

Ha sido insultado gravemente. Cuando nos ha referido el insulto le hemos dicho al árbitro que no seríamos en el partido, dijo el técnico del Valencia Javi Gracia. En el vestuario nos han informado de que si no volvíamos seríamos sancionados.

OTROS RESULTADOS

Con tres dianas en los primeros 20 minutos, el Celta de Vigo venció 3-1 al Alavés.

Manuel Agudo Durán Nolito (8), Iago Aspas (14) y Santi Mina (20) marcaron las dianas del conjunto gallego que ascendió al 8vo sitio con 37 unidades. Florian Lejeune (86) marcó por el Alavés, sotanero con 23 unidades.

El Celta terminó con 10 hombres tras la expulsión del zaguero colombiano Yaison Muriillo a los 54 minutos. En otro partido, el Betis igualó como visitante 1-1 con Elche.