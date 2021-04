Boca festeja al fin en La Bombonera; River empata

En el día de su 116 aniversario, Boca Juniors consiguió su primera victoria en La Bombonera en 2021, al venir de atrás y derrotar 2-1 a Defensa y Justicia.

Por su parte, River Plate sumó una nueva frustración al igualar sin goles a domicilio ante el modesto Arsenal, en otro duelo por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino.

Un gol de Carlos Tevez a los 19 minutos y otro del sustituto Mauro Zárate, a los 64, permitieron festejar al Xeneize, que como local llegaba con una racha negativa de cinco empates y una derrota.

Defensa y Justicia, que el miércoles recibirá al Palmeiras por la ida de la Recopa Sudamericana, se había puesto en ventaja en el marcador a los 8, con un gol de Walter Bou, ex jugador de Boca, quien estaba en fuera de juego.

En tiempo añadido hubo polémica, por un aparente penal cometido por el zaguero local Marcos Rojo y no cobrado por Fernando Echenique.

Al cantar victoria luego de tres fechas en la Zona B, el equipo de Miguel íngel Russo retorna a los puestos de clasificación ”provisionalmente está tercero- y encuentra tranquilidad, tras la renuncia esta semana de su vicepresidente primero, Mario Pergolini.

Por momentos jugamos bien, ellos son buenos en lo táctico, nosotros fuimos más efectivos a la hora de definir, afirmó el Apache Tevez, quien con 92 tantos alcanzó a Juan Román Riquelme como décimo goleador histórico del club.

En Sarandí, River volvió a fracasar en su intento de vulnerar a un rival muy metido atrás, lo cual ya le había sucedido ante Racing Club en el Monumental la fecha anterior, con otro empate 0-0.

Ante Arsenal, colista de su zona, el equipo de Marcelo Gallardo generó más ocasiones de gol que frente a la Academia, pero le faltó ajustar la mira en los últimos metros.

Además, como le aconteció en otros varios partidos del certamen, el Millonario no supo aprovechar su superioridad numérica, en este caso por la doble amarilla Brian Farioli, a los 75.

Si bien el empate deja a River provisionalmente como escolta del líder Colón “-a 7 puntos y con un partido más”, al finalizar la fecha podría abandonar los primeros cuatro puestos de la Zona A.

El próximo desafío para el conjunto de Gallardo será Atlético Tucumán el miércoles, por la Copa Argentina. De pasar de fase, se dará un nuevo choque eliminatorio con Boca, en octavos de final.

No me voy preocupado, me voy conforme con el rendimiento del equipo, afirmó el Muñeco Gallardo.

Hay partidos en los que los rivales también proponen su forma. Si hay algo que nos faltó fue el gol, concretar las cinco o seis chances claras que tuvimos para convertir, agregó.

En otros partidos de la jornada sabatina, por la Zona B, Talleres fue verdugo de Independiente por 3-1 en Córdoba, Lanús se impuso 4-2 a Gimnasia y Esgrima en La Plata, y Atlético Tucumán superó 2-1 como a Sarmiento en Junín.

La fecha continuará el domingo con cuatro cotejos: Newell™s-Huracán; Colón-Argentinos; Vélez-Unión y Racing-Godoy Cruz.