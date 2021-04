Ramos se lesiona y no jugará ante Liverpool y Barcelona

El zaguero del Real Madrid Sergio Ramos confirmó el jueves que se perderá los inminentes partidos contra Liverpool y Barcelona por una lesión muscular en la pierna izquierda sufrida durante su última convocatoria con la selección de España.

El Madrid informó que su capitán de 35 años fue diagnosticado con una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda. El club español no precisó cuánto tiempo de baja tendrá Ramos, pero el propio jugador se descartó para los importantes compromisos.

Si hay algo que me duele es no poder ayudar al equipo en estos partidos de máxima exigencia en los que nos jugamos la temporada, escribió Ramos en Instagram. No puedo hacer otra cosa que hablar con franqueza, trabajar duro y animar al equipo con el alma.

El Madrid enfrentará a Liverpool el martes en los cuartos de final de la Liga de Campeones, luego del compromiso contra Eibar en la Liga española el sábado. Acto seguido, los merengues se las verán contra el Barcelona en el clásico el 10 de abril y el choque de vuelta en Liverpool, cuatro días después.

Ramos ingresó para jugar el miércoles los últimos minutos de la victoria de España por 3-1 contra Kosovo en las eliminatorias hacia el Mundial de Qatar 2022.

Tras el partido, me quedé entrenando sobre el terreno de juego y noté un pinchazo en el gemelo, dijo el central en su nota en Instagram.

Ramos jugó escasamente durante la fecha internacional. No participó en la victoria 2-1 contra Georgia el domingo y fue sustituido al descanso del empate 1-1 ante Grecia la semana pasada.

El defensor recién se había recuperado de una cirugía en la rodilla izquierda a la que se sometió a principios de febrero.

Llevo unas semanas bastante duras. Una intervención siempre es un parón deportivo y emocional. Me venía encontrando mejor, pero en el fútbol, como en la vida, la mala suerte también juega un papel, indicó en Instagram.