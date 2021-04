Fuente AP: Lindor y Mets pactan por 10 años y 341 millones

Francisco Lindor y los Mets de Nueva York han llegado a un acuerdo contractual por 10 años y 341 millones de dólares que mantendrá al campocorto boricua en Queens a largo plazo, dijo el miércoles una persona cercana a la negociación.

Esa persona habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque el acuerdo no se ha anunciado oficialmente.

Lindor, adquirido durante el receso entre temporadas mediante un canje con Cleveland, era elegible para declararse agente libre tras la campaña que está por comenzar. Durante la pretemporada, el torpedero elegido al Juego de Estrellas advirtió que no negociaría un convenio de largo plazo con los Mets después del juego inaugural de la campaña.

Menos de 24 horas antes de que Nueva York comience la temporada, visitando este jueves a Washington, se llegó a un acuerdo.

Lindor, de 27 años, ha ganado dos veces el Guante de Oro y fue seleccionado cuatro veces para el Juego de Estrellas durante seis temporadas con los Indios. Bateó para .285 con un promedio de 29 jonrones, 86 impulsadas y 21 robos por cada 162 duelos.

El puertorriqueño fue el principal reclutamiento del nuevo dueño de los Mets, Steve Cohen. Lo adquirió a Cleveland junto con el derecho venezolano Carlos Carrasco.

A cambio, los Mets cedieron a dos peloteros de cuadro, el dominicano Amed Rosario y el venezolano Andrés Giménez, así como a un par de jugadores de ligas menores.

Nueva York adquirió a Lindor a sabiendas de que podía marcharse después de la temporada de 2021, pero el equipo aclaró que buscaría negociar un contrato de largo plazo.

El convenio obtenido por Lindor será el mayor de la historia para un campocorto, rebasando el que rubricó en febrero el dominicano Fernando Tatis Jr. con San Diego, por 14 años y 340 millones de dólares.

En cuantía económica, sólo superan a este convenio el de Mike Trout con los Angelinos de Los íngeles (12 años y 426,5 millones de dólares), y el de Mookie Betts con los Dodgers de esa misma ciudad (12 años y 365 millones).

