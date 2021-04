Manfred espera parques llenos este verano

En la mayoría de los lugares en que se pondrá en marcha la nueva campaña de las Grandes Ligas habrá restricciones sobre el número de fanáticos que podrán asistir. Pero el comisionado Rob Manfred visualiza estadios llenos a la mitad de la temporada.

La capacidad estará limitada al 12% en Boston y Washington. Doce equipos permitirán que se ocupe el 20% del graderío, Colorado el 43%, Houston el 50% y los Rangers de Texas serán el único equipo que permitirá parque lleno.

Espero que a la mitad del verano no tengamos restricciones en los parques y contemos con acceso completo, dijo Manfred el miércoles en una entrevista con The Associated Press.

La campaña regular de 2020, abreviada por la pandemia, se disputó completamente sin aficionados. El público regresó de manera limitada para la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y la Serie Mundial en Arlington, Texas.

Para la mayoría de los equipos será otra temporada de pérdidas significativas. No serán los 2.500 millones a 3.000 millones de dólares del año pasado, pero sí serán significativas pérdidas si seguimos sin contar con todos los aficionados, advirtió Manfred.

El comisionado cree que la mayoría de los jugadores estarán vacunados contra el COVID-19 a mediados de mayo. Los Cardenales de San Luis y los Astros de Houston indicaron el lunes que ofrecerán a sus peloteros vacunarse antes de los juegos inaugurales de la campaña.

Los Gigantes de San Francisco indicaron que algunos de sus integrantes han recibido ya vacunas.

Estoy contento de que hayamos llegado a este punto, indicó el comisionado. Creo que los jugadores y el personal de los equipos hicieron un gran trabajo durante la pretemporada, continuando con lo que hicieron el año pasado.

La MLB propuso en enero posponer el inicio de la temporada al 28 de abril y acortar el calendario de 162 encuentros a 154, pero con el salario completo. La Asociación de Jugadores rechazó la propuesta.

Creo que disputar el calendario completo en un periodo normal nos beneficiará, permitiendo la mayor flexibilidad posible en el calendario, tras la experiencia del año pasado, en caso de que haya interrupciones, ya sea por las condiciones meteorológicas o por otro motivo", indicó el líder del sindicato Tony Clark en una entrevista aparte con la AP.

Manfred y Clark han sostenido conversaciones sobre la posibilidad de trasladar fuera de Atlanta el Juego de Estrellas previsto para junio, debido a la preocupación por la legislación adoptada en Georgia, que restringe el derecho al voto.

Quería sostener la conversación. Entiendo completamente por qué Tony querría hablar sobre este tema", dijo Manfred. He estado hablado con algunos electores en el béisbol y no iré más allá en cuanto a lo que consideraré o no.

Manfred espera hacer varios anuncios este verano sobre las sedes del Juego de Estrellas del 2023 al 2025. Los íngeles será sede del juego en el 202 después de que la pandemia obligó a cancelar el duelo del año pasado en el Dodger Stadium.