'Chucky' da triunfo a México sobre Costa Rica en amistoso

El delantero Hirving Lozano anotó en el ocaso del encuentro y una selección de México que volvió a padecer problemas de ataque superó 1-0 a Costa Rica el martes, en un partido amistoso.

Lozano conectó de cabeza dentro del área a los 89 minutos luego de un pase de Luis Romo para dar el triunfo a los mexicanos, que venían de perder 1-0 ante Gales el sábado, en un partido con muy pocas llegadas de gol.

Hubo una evolución del equipo del partido contra Gales a hoy, opinó el técnico de la selección mexicana Gerardo Martino. "No tiene que haber ninguna circunstancia extrafutbolística que nos separe de nuestra búsqueda del partido y hoy es lo que mejor hemos representado.

El Tri ha padecido la ausencia del nueve titular Raúl Jiménez, quien sufrió una fractura craneal a finales del año pasado y aún no reaparece con su club, el Wolverhampton de la Liga Premier.

Además, el argentino Martino dejó fuera del combinado al goleador histórico Javier Hernández y ante Costa Rica usó a Rodolfo Pizarro como su nueve nominal, aunque el jugador del Inter de Miami se desempeña más a menudo como volante por derecha.

En esta gira entendimos que había que tratar de darle posibilidades a todos", explicó Martino. "El resultado ante Gales no modificó nuestra idea. Se presentaron algunas alteraciones por lesiones y entendimos que habiendo modificado muy poco en la última gira, en esta necesitábamos hacerlo más.

El Tata Martino realizó ocho modificaciones respecto al equipo que perdió ante Gales el sábado, y aunque México monopolizó la posesión de la pelota en el primer tiempo, careció de profundidad para inquietar al portero Keylor Navas.

Costa Rica estuvo cerca de ponerse al frente a los 38, cuando Joel Campbell mandó un centro por la derecha, pero Bryan Ruiz erró en un remate de cabeza. El portero Alfredo Talavera contuvo un rebote en su área chica para apagar el peligro en la jugada.

Los costarricenses llegaron al compromiso luego de empatar 0-0 con Bosnia y Herzegovina.

La gira me deja un gran sabor de boca con respecto a rendimiento por líneas y de algunos individuales, y me deja una preocupación grande de no poder obtener una victoria en los últimos partidos, comentó el estratega tico Ronald González. Eso nos pone nerviosos a todos, pero deportivamente éstos son los partidos que ocupamos.

El equipo mexicano no realizó su primer disparo a portería sino hasta los 51 minutos, con un intento de Jesús Corona que se fue desviado.

A los 57, Chucky Lozano se atrevió con un tiro desde fuera del área que pasó cerca del poste derecho.

Costa Rica respondió a los 63 con un remate de cabeza de Ruiz que se fue ligeramente desviado.

Buscando más profundidad, Martino envió al campo a Orbelín Pineda y a Diego Lainez y México estrelló tiros en los postes a los 71 y los 72, con intentos de Lozano y Pineda, respectivamente.

Los mexicanos volvieron a ser peligrosos a los 76, con un intento de Pineda, que tampoco tuvo puntería.

Cuando expiraba el partido, Diego Lainez cobró un tiro de esquina por la izquierda y Romo le puso un pase con la cabeza a Lozano, quien en un segundo cabezazo superó el lance de Navas.

El partido marcó el debut con selección mayor mexicana de Efraín ílvarez, quien milita con el Galaxy de Los íngeles y fue la gran novedad en la convocatoria.

ílvarez, de 18 años y originario de Los íngeles, California, también era pretendido por el equipo de Estados Unidos

El encuentro se realizó sin espectadores en la Arena Wiener Neustadt.