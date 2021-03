Hamilton: F1 debe estar atenta a derechos humanos

El campeón vigente Lewis Hamilton instó el jueves a que la Fórmula Uno no pase por alto los abusos a los derechos humanos en los países donde realiza carreras, un tema que ha vuelto a ocupar los titulares de cara al Gran Premio de Bahréin que pone en marcha la temporada.

Algunos grupos defensores de los derechos humanos acusan a Bahréin, que ha realizado carreras de la F1 desde 2004, de explotar la serie para maquillar con el deporte sus antecedentes en la materia.

El calendario de la F1 para este año incluye también carreras en Azerbaiyán y Arabia Saudí, otros países que enfrentan cuestionamientos similares.

No pienso que debamos ir a estos países ni que debamos ignorar lo que pasa ahí. No debemos sólo llegar, pasarla bien y marcharnos, comentó Hamilton el jueves, tres días antes de la carrera. No creo que los derechos humanos sean un asunto político. Todos merecemos los mismos derechos.

Tras el Gran Premio de Bahréin el año pasado, el piloto británico confió en hablar directamente con el príncipe heredero Salman bin Hamad Al Khalifa, sobre los antecedentes de ese Estado del Golfo Pérsico en materia de derechos humanos.

En una conferencia de prensa realizada el jueves, se preguntó a Hamilton si había hablado con el príncipe.

Por el momento pienso que los pasos que he dado realmente han sido en privado, y creo que ésa es la forma correcta de proceder, respondió. Así que no quiero decir demasiado que pueda poner en riesgo cualquier avance.

Sin embargo, el piloto siete veces campeón de la F1 añadió: Definitivamente estoy comprometido con ayudar de cualquier forma que pueda.

En noviembre, antes del GP de Bahréin, Hamilton recibió tres cartas de presuntos sobrevivientes de torturas. Los textos contenían crudas descripciones de palizas y abusos sexuales que esas personas habrían sufrido.

Me causaron un gran impacto. Fue la primera vez que recibí cartas así en mis viajes. Así que, durante los últimos meses, me he tomado el tiempo de educarme, indicó el británico de 36 años, campeón vigente.