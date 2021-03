Entrevista AP: Alonso vuelve a F1 con "sensación positiva"

quien estaba enfrente cuando lo superó en la pista de Bahrein, donde comenzará la temporada el fin de semana.

El propio Alonso fue el primero en reconocer que momentos como ese posiblemente no se repetirán inmediatamente el día de la carrera que marcará su regreso a la Fórmula Uno, tras dos años de ausencia.

Sólo lo he visto en las noticias y el video, y todos emocionados por el momento, contó Alonso el jueves, en una entrevista con The Associated Press antes del Gran Premio de Bahrein, la primera carrera de la temporada. Obviamente sería bonito pelear y tener esa adrenalina de las grandes peleas y tener oportunidad de ganar los domingos, pero hay que tomarlo paso a paso.

Hace unas semanas Alonso temió que no volvería a competir tras fracturarse el maxilar al accidentarse en una bicicleta.

Estaba muy asustado, dijo el español de 39 años. Un mes antes de la primera carrera del campeonato te encuentras en un hospital tras un accidente de bicicleta. Entonces comienzas a dudar si eso retrasará tu regreso y cuáles serán las consecuencias. Pero afortunadamente los médicos identificaron rápidamente el problema y que sería una recuperación rápida.

Necesitó de menos de dos semanas para regresar a alistarse para la temporada con Alpine, el nuevo nombre de la escudería Renault, con la que el español ganó dos títulos de F1 en el 2005 y 2006.

Alonso regresa a la F1 tras competir en otras series y eventos las últimas dos temporadas, incluyendo el Rally Dakar y las 500 Millas de Indianápolis.

Quizá yo esperaba estar un poco más estresado, un poco más ansioso por estar en el auto, pero la Fórmula Uno es tan intensa que un día antes de subirte al auto tienes tantos compromisos y actividades que el día se te pasa rapidísimo, indicó Alonso. Pero sí, estoy ansioso por conducir e iniciar la temporada.

Debido a los pocos cambios de la temporada pasada, Alonso espera que Alpine conserve el ímpetu que tuvo Renault en la segunda mitad del 2020, cuando el equipo se volvió muy fuerte y competitivo.

Indicó que sus primeras impresiones del bólido fueron positivas y terminó la pretemporada conuna buena sensación.

Alonso espera que para el 2022 esté más adaptado y que sus encuentros con Hamilton en la pista sean tan memorables como el de hace unos días en Bahrein.

___

Tales Azzoni está en Twitter como http://twitter.com/tazzoni.