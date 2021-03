Iluminado por Mbappé, el PSG asalta el liderato en Francia

perdió en casa 2-1 ante Nimes.

En un duelo directo de equipos que pelean por el cetro, el PSG impuso su autoridad en la primera mitad mediante goles de Mbappé y el volante portugués Danilo. Este fue un Lyon que resultó ser inesperadamente endable con respecto al equipo que ganó 1-0 en París al comienzo de la temporada.

El extremo argentino íngel Di María firmó el tercero del PSG al inicio de la segunda parte con un tiro libre que Lyon no supo despejar.

Neymar reapareció tras cinco semanas de baja por una lesión en el aductor izquierdo e ingresó por Mbappé para los últimos minutos, poco después que el campeón mundial con Francia firmó su gol número 100 en la liga francesa.

Vinimos por la victoria, sabíamos que Lyon es un equipo que a menudo nos complica", dijo Mbappé.

Restan ocho partido en la puja más reñida que se ha visto en Francia en tiempos recientes. Lille visitará al PSG el 3 de abril, luego del parón internacional. El Mónaco, cuarto en la tabla, se ubica apenas un punto detrás de Lyon.

El Mónaco ha vencido dos veces al PSG este curso.

Mbappé, quien salió campeón con Mónaco en 2017, abrió el marcador a los 14 minutos con un remate que coló entre las piernas de Lopes. Danilo aumentó con una exquisita definición de media volea a los 31.

Poco después que el tiro libre de Di María desde la derecha eludió a todos, Marco Verratti habilitó a Mbappé para marcar a los 51.

Islam Slimani descontó para Lyon con un remate desde fuera del área a los 61 y el Maxwell Cornet maquilló el 4-2 a los 80.

A primera hora, Lille pagó caro su deslices defensivos ante Nimes, un equipo que tiene la soga en el cuello por el descenso.

No hemos jugado bien. Cero excusas, no estuvimos metidos en el partido", comentó el capitán y zaguero de Lille José Fonte. No es una cuestión de presión. Eso es para todos, fue más bien cosa de actitud. Si no defiendes bien, todo se te complica".

Lille apenas ha encajado 19 goles en 30 partidos, pero fue muy desprolijo sufrió su tercera derrota de la temporada.

Los visitantes se adelantaron a los 11 minutos mediante un zapatazo del delantero senegalés Moussa Kone, luego que Lille perdió un balón al borde del área.

El volante portugués Xeka empató con un cabezazo picado tras un tiro de esquina a los 20.

Pero el delantero Renaud Ripart le ganó la espalda a los defensores y elevó el balón por encima del arquero Mike Maignan para poner el 2-1 al filo del descanso.

El atacante turco Burak Yilmaz rozó el empate con un remate directo al arquero Baptiste Reynet en el último minuto y Reynet también repelió otro remate Renato Sanches en la prolongación.

Más tarde, Neymar reaparecía en el once titular del PSG tras cinco semanas de inactividad por una lesión en el aductor izquierdo.

EUROPA

Lens se impuso a domicilio 2-1 ante Estrasburgo, una victoria que le permitió sacar una distancia de tres puntos en el quinto sitio que da boleto a la próxima Liga Europa.

OTROS RESULTADO

Después de su sorprendente victoria ante el PSG la semana pasada, Nantes igualó en casa 1-1 frente a Lorient en un duelo de equipos que luchan por salvarse del descenso.

Lorient marcha 17mo, Nimes 18vo y Nantes 19no.

Montpellier, octavo en la tabla, goleó 3-1 al visitante Burdeos.

El colista Dijon perdió 1-0 como local ante Reims, quedando 13 puntos detrás de Nantes. Brest empató 0-0 contra Angers.