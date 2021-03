Lille cae en casa 2-1 ante Nimes y compromete liderato

El líder Lille pagó caro su deslices defensivos al perder el domingo 2-1 en casa ante Nimes, abriéndole la puerta a Lyon o Paris Saint-Germain para apoderarse del sitio de privilegio en la liga francesa previo al duelo entre ambos.

Cualquiera que gane en el feudo de Lyon quedará en la cima por mejor diferencia de goles, pero un empate mantendrá a Lille al frente con dos puntos de ventaja y ocho partidos por disputar dentro de la lucha más reñida por el título en mucho tiempo.

No hemos jugado bien. Cero excusas, no estuvimos metidos en el partido", comentó el capitán y zaguero de Lille José Fonte. No es una cuestión de presión. Eso es para todos, fue más bien cosa de actitud. Si no defiendes bien, todo se te complica".

Lille apenas ha encajado 19 goles en 30 partidos, pero fue muy desprolijo frente a un cuadro atribulado por el descenso y sufrió su tercera derrota de la temporada.

Los visitantes se adelantaron a los 11 minutos mediante un zapatazo del delantero senegalés Moussa Kone, luego que Lille perdió un balón al borde del área.

El volante portugués Xeka empató con un cabezazo picado tras un tiro de esquina a los 20.

Pero el delantero Renaud Ripart le ganó la espalda a los defensores y elevó el balón por encima del arquero Mike Maignan para poner el 2-1 al filo del descanso.

El atacante turco Burak Yilmaz rozó el empate con un remate directo al arquero Baptiste Reynet en el último minuto y Reynet también repelió otro remate Renato Sanches en la prolongación.

Más tarde, Neymar reaparecía en el once titular del PSG tras cinco semanas de inactividad por una lesión en el aductor izquierdo.

EUROPA

Lens se impuso a domicilio 2-1 ante Estrasburgo, una victoria que le permitió sacar una distancia de tres puntos en el quinto sitio que da boleto a la próxima Liga Europa.

OTROS RESULTADO

Después de su sorprendente victoria ante el PSG la semana pasada, Nantes igualó en casa 1-1 frente a Lorient en un duelo de equipos que luchan por salvarse del descenso.

Lorient marcha 17mo, Nimes 18vo y Nantes 19no.

Montpellier, octavo en la tabla, goleó 3-1 al visitante Burdeos.

El colista Dijon perdió 1-0 como local ante Reims, quedando 13 puntos detrás de Nantes. Brest empató 0-0 contra Angers.