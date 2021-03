Stuyven vence a los favoritos y se lleva la Milán-San Remo

El ciclista belga Jasper Stuyven derrotó a los favoritos para ganar la clásica Milán-San Remo el sábado y conseguir el máximo triunfo de su carrera.

Stuyven, quien compite para el equipo Trek-Segafredo, atacó cuando faltaban tres kilómetros y mantuvo el sprint para superar a Caleb Ewan y al campeón defensor Wout van Aert.

Stuyven, de 28 años, necesitó de seis horas, 38 minutos y seis segundos para completar los 299 kilómetros de la clásica, que es la carrera de un día más extensa del ciclismo moderno.

No puedo describir cómo me siento. Es increíble, admitió Stuyven. Teníamos planeado intentarlo, intentar competir para ganar. Me sentí bien todo el día y el final iba bien. Habían muchos chicos rápidos, entonces sabía que tenía que intentarlo, todo o nada y lo hice.

Al inicio ocho corredores se separaron y mantuvieron una ventaja de alrededor de siete minutos en las primeras etapas.

Pero a la mitad de la competencia se redujeron a la mitad y el grupo líder comenzó a distanciarse en la serie de ascensos cortos antes del final.

Las últimas escapadas ocurrieron en el penúltimo ascenso, el Cipressa, cuando faltaban 24,5 kilómetros.

Hubo varios ataques en el último ascenso hacia Poggio, pero nada notable. Van Aert lideraba en el rápido descenso y Ewan se mantuvo cerca, pero la competencia se mantuvo abierta hasta que Stuyven hizo su movimiento y comenzó a distanciarse.

Sí¸ren Kragh Andersen se le acercó, pero Stuyven volvió a empujar en los últimos 100 metros para ganar el monumento. Se trató de la 112ma edición de la carrera.