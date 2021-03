Los fallos de Vinicius exasperan en el Real Madrid... pero

Los jugadores del Real Madrid no podían esconder su frustración tras otro gol hecho que Vinicius Júnior había malogrado.

Sergio Ramos se tiró el piso al otro extremo de la cancha. Los que observaban la acción desde las gradas se miraban incrédulos entre sí. Marcelo se volteó hacia un compañero en la banca y parecía que le explica lo que acaba de ocurrir.

Vinícius había vuelto a desperdiciar una magnífica maniobra individual con una lamentable definición, lo cual siendo el foco de los titulares en la victoria 3-1 ante el Atalanta en la Liga de Campeones el martes. Los merengues avanzaron 4-1 al imponerse en el marcador global, de vuelta en los cuartos de final tras caer eliminados dos veces seguidas en la fase de octavos.

El Madrid dominaba a placer 1-0 a los 52 minutos en el estadio Alfredo Di Stéfano cuando el delantero brasileño arrancó como tromba desde el fondo y se quitó de encima a un par de zagueros en el área rival hasta quedar en un mano a mano con el arquero. Pero su remate a boca de jarro salió lamiendo el palo lejano, para el lamento de sus compañeros.

Uno de ellos gritó un sonoro nooo... desde las tribunas.

Uno se acaba lamentando que después de la gran jugada que ha hecho no acabe en gol, comentó el capitán Sergio Ramos, quien posteriormente facturó un penal provocado por el brasileño para el 2-0. Me hubiese ido muy contento. Pero lo importante es el gran partido que ha hecho. Siempre que sale se deja la vida.

El propio atacante de 20 años también expresó su decepción por el gol que no fue, sujetando la red y cerrando los ojos tras la jugadas.

Pero no se arredra.

Fallé por muy poquito, pero lo importante es la victoria", dijo. "Tengo que seguir mejorando y generar más ocasiones para este equipo ... Seguro que la próxima la voy a marcar.

Pero los fallos han marcado el paso de Vinicius en el Madrid desde que desembarcó en la capital española siendo un adolescente en 2018. Nadie cuestiona su talento para el regate, pero la falta de precisión frente al marco rival es lo que explica que no se haya establecido como titular indiscutido en el equipo de Zinedine Zidane.

Muchos daban como cuestión de tiempo que iba a capitalizar toda su calidad y que mejoraría al ir madurando, pero los fallos en la definición persisten.

Ha recibido más oportunidades por las lesiones que han dejado fuera a varios jugadores, como el caso de Eden Hazard. Pero apenas contabiliza 13 goles en más de un centenar partidos con el Madrid.

Soy un jugador que tiene una gran personalidad. Que fallo y en la próxima voy otra vez siempre. Yo voy siempre. Es lo mejor que hago, que fallo una y en la próxima voy otra vez, dijo Vinicius.

Pero el brasileño no ha perdido el respaldo de sus compañeros, y varios de ellos salieron a darle aliento tras el fallo ante el Atalanta. Desde el otro lado de la cancha, Lucas Vázquez gritó para alabarle el esfuerzo. Igual hicieron los que estaban en la banca.

Me han dicho que jugué muy bien y siempre que doy todo por el Madrid me quedo contento por eso", dijo Vinicius. Tengo que seguir trabajando y ayudando al Madrid. Ahora viene lo bueno de la temporada y estos partidos grandes que me gustan.

Zidane, por su parte, señaló que no tiene motivo para quejarse de las aportaciones del ex de Flamengo.

Vi bien a Vini. Sobre todo en la jugada del penalti, dijo el técnico francés. Sabemos que cuando coge el balón tiene espacios, velocidad y puede marcar la diferencia y es lo que hizo. Siempre quiere ayudar al equipo.