VanVleet regresa, reconoce que el COVID le dio problemas

Fred VanVleet ha estado dando muchos abrazos en los últimos días, esto debido a la emoción de saber que ya dejó de lado lo peor de su experiencia con el COVID-19.

Para los Raptors de Toronto la noticia no podía llegar con suficiente rapidez.

VanVleet y otros tres jugadores de los Raptors ”Pascal Siakam, Malachi Flynn y Patrick McCaw” regresaron a entrenar con el equipo el martes tras perderse dos semanas por razones relacionadas con el virus. Siakam, Flynn y McCaw están en duda para el miércoles ante Detroit; VanVleet y OG Anunoby probablemente seguirán fuera hasta el viernes cuando reciban en Tampa, Florida a Utah.

VanVleet reveló que dio positivo por el virus y comentó que los síntomas le dieron problemas.

No se lo deseo a nadie, dijo VanVleet. Pero aquí estoy, vivo, respiro y sé que hay mucha gente que no superó el COVID. Mis pensamientos y mi corazón están con las familias y la gente afectada por esta situación y que no fueron tan afortunados como yo.

Siakam se ha perdido seis duelos, mientras que VanVleet y otros integrantes de los Raptors se perdieron cinco. Toronto no contó con el coach Nick Nurse y algunos asistentes parte del periodo. Los Raptors ganaron el primer encuentro sin Nurse, pospusieron un duelo y perdieron cinco.

Ha sido un periodo difícil para todos, no solo para los chicos que estuvieron encerrados, reconoció VanVleet. El resto del equipo intentaron ensamblar las piezas y lo siento por ellos.

Pero los Raptors han podido celebrar un poco en los días recientes con el regreso de los jugadores y entrenadores.

VanVleet reconoció que lidió con dolores de cuerpo, fiebre y otros problemas. También se tuvo que distanciar de su familia y compañeros tras dar positivo.