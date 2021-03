Cambiar el nombre del Maracaná por Pelé divide a Brasil

y las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de 2016.

El gobernador tiene hasta la próxima semana para decidir. Su portavoz Denise Ribeiro informó a la Associated Press que el gobernador no ha tomado una decisión.

El portavoz de Pelé, Joe Fraga, sólo indicó que están pendiente a la situación.

O Rei anotó su gol número 1.000 en el estadio de Río el 19 de noviembre de 1969 y disputó muchos encuentros memorables en el coliseo carioca.

También fue en el Maracaná donde Pelé debutó con la selección brasileña, con 16 años, el 7 de julio de 1957. La derrota 2-1 ante Argentina también contó con su primer gol con la verdeamarela.

Pero la mayoría de las impactantes actuaciones de Pelé en Brasil ocurrieron en el estadio del Santos, el Vila Belmiro, en las afueras de Sao Paulo.

El nombre oficial del Maracaná es Jornalista Mario Filho en honor al periodista brasileño que es reconocido por la idea de la construcción del estadio para la Copa del Mundo 1950.

El recinto originalmente se llamó Estadio Municipal hasta 1966 cuando falleció Filho.

Filho utilizó su periódico deportivo Jornal dos Sports para coordinar una exitosa campaña para convencer a los ciudadanos de Río de que se construyera un estadio más cerca al centro de la ciudad y no el plan original en un vecindario lejano.

El nieto de Filho, Mario Neto, dijo a AP que reconoce la importancia de Pelé para la cultura brasileña, pero que la propuesta de cambio es irracional.

No tiene sentido eliminar el nombre de mi abuelo, dijo Neto el lunes. Si no fuera por Mario Filho, no habría un Maracaná y habría un estadio de 70.000 personas en una distante región.

El propio Pelé no ha hecho ningún comentario sobre el asunto desde que la iniciativa fue aprobada por la asamblea legislativa de Río de Janeiro.