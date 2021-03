Ryan Braun sopesa su futuro pero se inclina por el retiro

Ryan Braun asegura que está considerando seriamente el retiro, pero el líder en cuadrangulares en la historia de los Cerveceros de Milwaukee aún no está listo para tomar una decisión en cuanto a su futuro.

Braun visitó el lunes el campo de entrenamiento de los Cerveceros, y aseguró que no ha tomado un bate desde que finalizó la campaña 2020. El Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2011 se convirtió en agente libre cuando Milwaukee optó por no ejercer una opción mutua de 15 millones de dólares en octubre pasado.

Me inclino seriamente en esa dirección, de ponerle fin a mi carrera como jugador en activo", dijo Braun, de 37 años. Pero creo que siempre puedes retrasar esa decisión. Soy lo suficientemente joven, sigo ejercitándome y me mantengo en forma. Si algo cambiara, más vale dejar abierta esa puerta el mayor tiempo posible.

Braun ha pasado toda su carrera de Grandes Ligas con los Ceveceros y dijo que no veo un escenario en el que juegue para algún otro equipo de Ligas Mayores.

La campaña pasada, Braun bateó para .233, la cifra más baja de su carrera, con siete jonrones y 27 carreras remolcadas en 39 partidos debido a molestias en la espalda. Se recuperó hacia el final del calendario y tuvo .958 de OPS durante septiembre.

Sus problemas de espalda evitaron que viera acción en la derrota de los Cerveceros en la primera ronda de los playoffs ante los eventuales campeones de la Serie Mundial, los Dodgers.

Una vez que inicie la campaña regular y pueda ver algunos partidos. Creo que será entonces que comenzaré a extrañar el deporte, dijo Braun. Me interesa ver lo que se siente, como me siento. Obviamente es algo que nunca he experimentado antes. El tiempo lo dirá.

Braun debutó con Milwaukee en 2007. Sus 353 jonrones con la organización la mayor cantidad para un pelotero en la historia de la franquicia.

Es segundo en la historia de los Cerveceros en carreras producidas (1.154), extrabases (809), bases totales (3.525) y dobletes (408). Es tercero en carreras anotadas (1.080), hits (1.963), triples (49), bases robadas (216) y bases por bolas (586).