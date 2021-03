Hawks extienden su racha ganadora al doblegar a Cavaliers

John Collins anotó 22 puntos, Danilo Gallinari tuvo 20, incluyendo un triple que ayudó a que Atlanta incrementara su ventaja en el cuarto periodo y los Hawks vencieron el domingo 100-82 a los Cavaliers de Cleveland para sumar su quinto triunfo consecutivo con el coach interino Nate McMillan.

Los Hawks tienen su primera racha de cinco victorias en fila en más de cuatro años.

Los Hawks ganaba apenas por 69-66 antes de iniciar el cuarto periodo con 12 puntos seguidos para extender la ventaja a 15 unidades. El triple de Gallinari durante ese tramo dio a Atlanta su primera ventaja de doble dígito, 77-66.

Collins tuvo 13 rebotes, su mayor cantidad de la temporada. Trae Young aportó 14 tantos.

Collin Sexton tuvo 15 unidades para los Cavaliers, que perdieron su tercer juego consecutivo. Darius Garland agregó 11 puntos.

Kevin Love disputó apenas su segundo encuentro tras perderse los anteriores 33 debido a una tensión en la pantorrilla derecha, pero sólo jugó dos minutos y no intentó ningún tiro. Los Cavaliers reportaron que Love no se sintió bien y no quiso arriesgarse a lesionarse de nuevo.

El alero Larry Nance Jr., quien también regresó el viernes ante Nueva Orleans tras perderse 12 juegos con una lesión en la mano izquierda, tuvo cuatro unidades en 26 minutos.

El novato de Atlanta Nathan Knight, quien está jugando con un contrato de dos vías, aprovechó una inusual oportunidad de juego para anotar 16 puntos y ocho rebotes, ambos máximos de carrera.