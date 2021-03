Comienza la era de Neville en el Inter de Miami

Phil Neville afirma que apenas está descubriendo la emoción por ser el nuevo técnico del Inter de Miami, pese a que el nombramiento se anunció en enero.

Neville condujo a la selección femenina de Inglaterra a las semifinales del Mundial en 2019. Se esperaba que continuara al mando del equipo durante los Juegos Olímpicos en Tokio.

Sin embargo, se marchó para tomar las riendas del club que es propiedad de David Beckham en la MLS.

Parecería que llegué aquí hace tres o cuatro semanas. Incluso ahora, cuando entro en las instalaciones... veo el estadio y el complejo y eso me hace sentir muy orgulloso, comentó Neville. Me siento parte de algo muy especial, y eso no ha cambiado.

Esta semana, el Inter abrió oficialmente su campamento de prácticas, al igual que buena parte de los clubes de la MLS.

Neville, de 44 años, ocupa el lugar del uruguayo Diego Alonso, quien dirigió a Miami el año pasado, durante su campaña de debut en la liga, abreviada por la pandemia.

El Inter avanzó a los playoffs. Fue apenas la séptima vez que una franquicia de expansión lo logró.

Sin embargo, cayó ante otro equipo de expansión, el Nashville, en la primera ronda de la postemporada.

La destitución de Alonso abrió el camino para una reunión entre Neville y Beckham, quienes jugaron juntos en el Manchester United y en la selección inglesa.

Como jugador, Neville ayudó a la conquista de seis títulos de la Liga Premier y tres de la Copa de la FA en el Man United. Apareció en 59 duelos con la selección de Inglaterra, de 1996 a 2007.

Su nuevo empleo llegó el lunes a una etapa nueva y más ajetreada, si bien Miami había realizado ya entrenamientos extraoficiales durante una semana.

Pienso que, como entrenador, uno busca reacciones y gente con el objetivo de causar un impacto. Uno observa la conversación que hay y las palabras que se dicen. Y todos hacen y dicen las cosas correctas en este momento, dijo Neville al hablar de sus primeras impresiones. Tenemos un largo camino por recorrer.

Neville figura entre seis entrenadores que debutarán con sus clubes este año en la MLS. Greg Vanney se mudó de Toronto al Galaxy de Los íngeles, mientras que Chris Armas, quien se marchó en septiembre de los Red Bulls, ocupará el puesto de Vanney en Toronto.

El exastro argentino Gabriel Heinze es el nuevo técnico de Atlanta. Su compatriota Hernán Losada tomó el mando en el D.C. United.

Wilfried Nancy fue contratado como reemplazo de Thierry Henry en Montreal, que disputará sus partidos de local en el estadio del Inter de Miami en Fort Lauderdale, al menos durante el comienzo de la campaña, en vista de las restricciones a los viajes entre Estados Unidos y Canadá por la pandemia.

Toronto iniciará la temporada también en la Florida. Se desconoce dónde jugará provisionalmente el otro equipo canadiense, los Whitecaps de Vancouver.