Club amateur elimina al Marsella en la Copa de Francia

El Marsella sufrió otro golpe en una caótica temporada al perder el domingo 2-1 ante Canet-en-Roussillon, un club de la cuarta división del fútbol francés, en los 16vos de final de la Copa de Francia.

Marsella fue eliminado de la Liga de Campeones como último lugar de su grupo. Ha batallado en la liga francesa bajo la dirección de un técnico interino luego que su predecesor renunciara y antes que el nuevo timonel se haga cargo del conjunto. Por si fuera poco, aficionados enfadados enfrentan cargos penales después de causar destrozos en las instalaciones de entrenamiento del equipo.

Considerando todos esos problemas, Marsella necesitaba una victoria que levantara el ánimo a su plantel frente a un rival amateur para avanzar a los octavos de final.

No obstante, todo le salió mal en Perpiñán.

Me siento avergonzado. No tengo palabras para describirlo, jugamos terrible, sostuvo el defensor del Marsella Boubacar Kamara a Eurosport poco después de la derrota. Fue un resultado justo, no hay excusas. Somos un club profesional y hemos cometido un error enorme.

Un soberbio tiro libre del mediocampista Jeremy Posteraro en su cumpleaños 30 puso arriba a los ganadores luego de 20 minutos de juego.

Marsella empató antes del medio tiempo cuando el orquestador Dimitri Payet envió un pase al atacante Valere Germain por la banda derecha, y su pase cruzado fue coronado con un remate de cabeza del delantero Arkadiusz Milik, el tercer gol del polaco desde que llegó al club en calidad de préstamo del Napoli del fútbol italiano.

Eso debió haber alentado al Marsella, pero Posteraro no había terminado y con un astuto pase a Yohan Bai terminó por hundir al Marsella a los 71.

El Romorantin de cuarta división fue superado en casa 3-1 por Chateaubriant, equipo amateur.

En otro duelo, el delantero canadiense Jonathan David anotó cerca del final en la victoria del Lille por 3-1 en casa del GFC Ajaccio de cuarta división, con lo que obtiene su pase a los octavos de final.

El club Angers de la primera división no tuvo problemas ante un rival amateur al golear 5-0 a Club Franciscain, un duelo en que el mediocampista Ibrahim Amadou aportó dos anotaciones.