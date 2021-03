América vence a León y es líder provisional en México

El delantero uruguayo Federico Viñas salió del banquillo y anotó en los descuentos por el América, que remontó para vencer 2-1 al León, con lo cual se trepó provisionalmente a la cima del torneo Clausura mexicano.

El delantero chileno Víctor Dávila puso al frente a la Fiera apenas a los 13 segundos, pero Henry Martín empató a los seis minutos y Viñas logró el tanto de la victoria a los 92.

Viñas había ingresado en el encuentro a los 61, como reemplazo de Martín.

América, que había perdido sus dos partidos previos en casa ante León, logró su primer triunfo ante la Fiera en el estadio Azteca desde el 10 de marzo del 2018.

Tuvimos humildad y la capacidad de sacrificio el no rendirte y tener la capacidad de revertir la situación y poner lo que hay que poner para remontar un resultado que a los 20 segundos nos era adverso ante un equipo que hace muchas cosas bien, dijo el entrenador argentino Santiago Solari.

Las íguilas ahora suman triunfos en cinco de sus últimos seis partidos. Su única derrota fue ante Atlas sobre la mesa por la alineación indebida de Viñas.

Son rachas difíciles de hilar en el fútbol profesional, no sólo en México, agregó Solari. Hemos tenido que hacer las cosas bien para lograrlo y hay veces que las haces y no lo logras, ahora debemos sostener la humildad para intentar continuar la racha.

América posee 22 unidades y desplazó del primer puesto a Cruz Azul, que este domingo enfrenta a Pumas.

Ningún otro equipo podría desbancar a las íguilas del primer puesto.

León, que en diciembre alzó la octava corona de liga en su historia, sufrió su tercer revés en fila y se mantiene con siete puntos, en el penúltimo puesto.

No me voy molesto ni mucho menos, en el primer tiempo fue trabado y en el segundo tiempo mandamos en el partido y al final un error nuestro, un acierto de ellos, nos vamos con el sabor amargo de una derrota, dijo el entrenador de la Fiera, Ignacio Ambriz. Hay que seguir trabajando, hoy me gustó el equipo porque mostró personalidad.

CHIVAS SUMA OTRO SIN PERDER

El volante Jesús Molina anotó en el primer tiempo y Chivas empató 1-1 con Mazatlán, con lo que extendió a seis su racha de partidos sin derrotas.

El zaguero chileno Nicolás Díaz puso al frente a los mazatlecos a los seis minutos, pero Molina aprovechó un centro de Miguel Ponce para decretar la igualdad a los 34 con un remate de cabeza.

Aunque Chivas no pierde en sus últimos seis partidos, cuatro de esos han resultado empates. Con 12 unidades, se coloca en la décima posición.

Mazatlán, que venía de perder cuatro de sus últimos cinco choques, suma 11 unidades y es 13ro.

Los mazatlecos se adelantaron en una jugada a pelota detenida por la banda derecha. Díaz aprovechó un rebote dentro del área y convirtió con un tiro rasante que le pasó entre las piernas al portero Raúl Gudiño.

Chivas empató cuando Alexis Vega llegó a línea de fondo por la izquierda y retrasó una pelota para Ponce, quien mandó un centro al corazón del área, donde Molina arribó para conectar un sólido cabezaao que dejó sin oportunidad al portero uruguayo Nicolás Vikonis.

LOS RAYADOS SE FORTALECEN

Rogelio Funes Mori firmó un doblete por segundo partido consecutivo y Monterrey se impuso 2-1 sobre el Querétaro.

El delantero argentino abrió el marcador con una chilena a los 15 minutos y convirtió un penal a los 20 para darles el triunfo a los Rayados.

Monterrey ha encadenado cuatro partidos sin derrotas y tiene 18 puntos con los que desplaza a Toluca de la tercera posición.

Los Rayados tienen un partido pendiente ante León, que se realizará el miércoles.

íngel Sepúlveda descontó a los 26 por los Gallos Blancos, que habían ganado en dos de sus últimas tres visitas al estadio BBVA.

ATLAS, OTRO QUE MEJORA

Con goles de Jairo Torres y del ecuatoriano Renato Ibarra, Atlas logró un triunfo de 2-0 sobre Ciudad Juárez y se fortaleció un poco en la tabla de promedios que definirá las multas para los equipos que busquen evitar el descenso en la liga de México.

Torres recibió un centro por la izquierda y remató de cabeza para anotar el primer tanto del encuentro a los 38 minutos. Ibarra marcó en los descuentos para los Zorros, que acumulan una racha de siete partidos sin derrotas.

Con el triunfo, Atlas tiene 15 puntos y asciende a la séptima posición de la tabla a la espera de los demás resultados por la décima fecha.

A pesar de la victoria, el conjunto atlista se mantiene en el último puesto en la tabla de promedios que definirá a tres equipos que pagarán multas en vez de descender al finalizar el campeonato.

El último lugar debe pagar 120 millones de pesos (unos seis millones de dólares), el penúltimo 70 millones (unos 3,5 millones de dólares) y el antepenúltimo deberá erogar 50 millones (unos 2,5 millones de dólares).

Ciudad Juárez perdió su tercer encuentro consecutivo y se mantiene con ocho puntos, en el 15to escalón de la tabla del Clausura y es antepenúltimo en la tabla de promedios para las multas.